सरकार ने दी चेतावनी! बिल में LPG Charge या Fuel Charge दिखे तो ना करें पेमेंट, ऐसे करें शिकायत, जानिए तरीका

Don’t Pay LPG or Fuel Charges on Your Restaurant Bill

अंतरराष्ट्रीय हालात और बढ़ती डिमांड की वजह से गैस की उपलब्धता और कीमत दोनों प्रभावित हुई हैं। इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ने लगा है, खासकर जब आप बाहर खाना खाने जाते हैं। कई होटल और रेस्टोरेंट अब इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए ग्राहकों के फूड बिल में “LPG Charge”, “Fuel Surcharge” या “Gas Fee” जैसे एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह से LPG या फ्यूल चार्ज अलग से जोड़ना नियमों के खिलाफ है? अगर आप भी बाहर खाना खाते हैं और आपके बिल में ऐसा कोई चार्ज जुड़ा दिखता है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आइये आपको बताते हैं कई इस तरह की ओवरचार्जिंग के खिलाफ कैसे शिकायत कर सकते हैं।