इस सेक्टर में नौकरियों की बाढ़, फ्रेशर को भी मिल रही 1 लाख महीना तक की सैलरी

मिलती है शानदार शैलरी

फिनटेक और फाइनेंशियल एनालिसिस सेक्टर में युवाओं के लिए शुरुआती सैलरी काफी मजबूत होती है। फिनटेक प्रोडक्ट एनालिस्ट जैसे रोल्स में शुरुआत 8 से 14 लाख सालाना तक मिल जाती है। वहीं रिस्क एनालिस्ट पद पर काम करने वालों को करीब 7 से 12 लाख सालाना का पैकेज ऑफर किया जाता है। डेटा और फाइनेंस की समझ रखने वाले प्रोफेशनल्स के लिए कमाई के मौके और भी बेहतर हैं। डेटा एनालिस्ट और फाइनेंस एनालिस्ट दोनों पदों पर शुरुआती पैकेज 10 से 20 लाख तक पहुंच जाता है, जो इस क्षेत्र की बढ़ती मांग को दर्शाता है। जिन युवाओं के पास क्वांटिटेटिव स्किल्स हैं, वे क्वांट एनालिस्ट जैसे हाई-वैल्यू रोल्स में शुरुआत से ही 12 से 20 लाख सालाना कमा सकते हैं। वहीं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट के रूप में करियर शुरू करने वालों को भी 10 से 15 लाख तक की शुरुआती सैलरी मिलती है। कुल मिलाकर, टेक और फाइनेंस का यह मेल युवाओं को शुरुआत में ही मजबूत कमाई का मौका देता है।