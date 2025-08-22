Lost PAN card Here is how to apply for duplicate PAN in a minute online cost 100 rupees check step by step process खो गया है PAN Card? तो मिनटों में ऐसे बनवाएं घर बैठे, खर्च होंगे 100 रुपये, देखें पूरा प्रोसेस
अगर आपका PAN Card खो गया है तो चिंता न करें। जानिए घर बैठे Duplicate PAN Card ऑनलाइन डाउनलोड करने का आसान तरीका, स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स।

Himani GuptaFri, 22 Aug 2025 07:33 PM
Here is how to apply for Duplicate PAN Card

PAN Card आज हर भारतीय नागरिक के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। यह न सिर्फ Income Tax रिटर्न फाइल करने में काम आता है, बल्कि बैंक अकाउंट खोलने, लोन अप्लाई करने, क्रेडिट कार्ड लेने और कई तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में भी काम आता है। अगर आपका PAN Card खो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं।

अब घर बैठे बन जाता है डुप्लीकेट PAN Card

पहले डुप्लीकेट PAN Card पाने के लिए लंबी-लंबी लाइनों में जाना पड़ता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने सब आसान कर दिया है। आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से Duplicate PAN Card ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए NSDL और UTIITSL जैसी आधिकारिक वेबसाइट्स दी हैं, यहां से कुछ ही मिनटों में e-PAN या Duplicate PAN Card हासिल किया जा सकता है। जाने तरीका:

NSDL से Duplicate PAN Card डाउनलोड करने का तरीका

Step 1: सबसे पहले NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर https://www.onlineservices.nsdl.com जाएं। Reprint PAN Card ऑप्शन चुनें। होमपेज पर "Reprint PAN Card" या "Download e-PAN" का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करें।

Step 2:

यहां आपको PAN Number, Aadhaar Number, Date of Birth जैसी डिटेल्स भरनी होंगी। फिर Captcha Code डालकर "Submit" करें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें। Duplicate PAN Card के लिए आपको लगभग 50 से 100 रुपये तक का शुल्क देना होगा। Payment UPI, Debit Card या Net Banking से किया जा सकता है। पेमेंट सफल होते ही आपको ईमेल पर e-PAN मिल जाएगा। इसे आप कभी भी PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं।

UTIITSL से Duplicate PAN Card डाउनलोड करने का तरीका

Step 1: UTIITSL की आधिकारिक साइट https://www.utiitsl.com पर जाएं। वहां "PAN Card Services" पर क्लिक करें और "Reprint PAN Card" का ऑप्शन चुनें। यहां PAN Number, Date of Birth और Aadhaar Number डालना होगा।

Step 2:

मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे डालकर आगे बढ़ें। अब Payment करें इसके लिए 50 से 100 रुपये तक चार्ज लिया जाएगा। तुरंत e-PAN डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही Physical PAN आपके पते पर भी भेजा जाएगा। फिजिकल PAN Card पाने में 7-15 दिन तक लग सकते हैं।

Duplicate PAN Card के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

Aadhaar Card (PAN से लिंक होना चाहिए), PAN Number, Date of Birth, Registered Mobile Number (OTP के लिए), Debit/Credit Card या UPI (पेमेंट के लिए)।

Duplicate PAN Card के लिए लगने वाला शुल्क

अगर आप ई-पैन (e-PAN PDF format) डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसकी फीस 50 रुपये (GST सहित) है। यह तुरंत आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। अगर आप फिजिकल PAN Card (PVC कार्ड की तरह हार्ड कॉपी) मंगवाना चाहते हैं, तो इसके लिए 101 रुपये (GST और पोस्टल चार्ज सहित) चुकाने होंगे। यह कार्ड आपके पते पर स्पीड पोस्ट से भेज दिया जाता है।

