जहां हुई केतन की हत्या, डरावने रहस्यों से भरा है लोहागढ़ किला; 2000 साल पुराना इतिहास

लोहागढ़ किला पहाड़ी पर स्थित है और बेहद खूबसूरत है। दूसरी ओर यह डरावने किस्सों और रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। यह किला करीब 2 हजार साल पुराना है। इसे महाराष्ट्र का सबसे रहस्यमय किला माना जाता है। सिया केतन के साथ इसी किले पर ट्रेकिंग के लिए गई थी।
महाराष्ट्र के लोनावला में यह किला समुद्र तल से करीब 1-33 मीटर की ऊंचाई पर है। चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक छटा लोगों को यहां आने के लिए आकर्षित करती है।
बताया जाता है कि सातवाहन राजवंश के समय इस किले का निर्माण किया गया था। इसके बाद यादव वंश. बहमनी, नजीम, और मराठाओँ ने भी इसपर शासन किया। बाद में अंग्रेजों के हाथ में चला गया। किले की दीवारें लंबे इतिहास की गवाही देती हैं।
1648 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोहागढ़ के किले पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने किले की मरम्मत के साथ काफी निर्माण कार्य भी करवाया। हालांकि 1665 में पुरंदर की संधि के बाद किला मुगलों को सौंप दिया गया। 1670 में मराठाओं ने किला फिर से जीत लिया।
1818 में अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। कई स्वतंत्रता सेनानियों की मौत इसी किले में हो गई।
किले की ऊचाई और जंगल के साथ-साथ ऊंची-ऊंची दीवारों की वजह से किला सुंदर भी लगता है और डरावना भी। किले से नीचे झांकने पर गहरी खाई दिखाई देती है।
लोककथाओं में लोहागढ़ किले को लेकर कई डरावने दावे किए जाते हैं। दावा किया जाता है कि इस किले के निर्माण के समय इंसानों की बलि दी जाती थी। दावे किए जाते हैं कि रात में यहां भूतिया साए डेरा डालते हैं।
इस किले में एक विंचू काटा नाम की जगह है जो कि पूछ जैसा दिखता है। यहां से पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता के बेहद खूबसूरत नजारा दिखता है। यहां पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इस किले में हनुमान दरवाजा, लक्ष्मी कोठी, गणेश दरवाजा आदि कई जगहें देखने लायक हैं।
मॉनसून के वक्त यहां की ट्रेकिंग रोमांचकारी होती है। यह किला कई मौतों की वजह से भी सुर्खियों में रहा है। 2016 में यहां झाड़ियों में राहुल नराले का शव पाया गया था। 2025 में 21 साल की मानसी गोविंदपुरकर का शव भी किले में मिला था।