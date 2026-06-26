जहां हुई केतन की हत्या, डरावने रहस्यों से भरा है लोहागढ़ किला; 2000 साल पुराना इतिहास

2 हजार पुराना इतिहास

लोहागढ़ किला पहाड़ी पर स्थित है और बेहद खूबसूरत है। दूसरी ओर यह डरावने किस्सों और रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। यह किला करीब 2 हजार साल पुराना है। इसे महाराष्ट्र का सबसे रहस्यमय किला माना जाता है। सिया केतन के साथ इसी किले पर ट्रेकिंग के लिए गई थी।