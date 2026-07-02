'लॉकअप 2' की ये कंटेस्टेंट है इंडियन क्रिकेटर की बहन, 'एग्रीमेंट करले' आइटम सॉन्ग से आई थीं चर्चा में

'लॉकअप 2' की ये कंटेस्टेंट है इंडियन क्रिकेटर की बहन

एकता कपूर का शो 'लॉकअप सीजन 2' इस वक्त काफी सुर्खियों में बना हुआ है। 'लॉकअप 2' ने नेटफ्लिक्स आते ही बवाल मचा दिया है। इस शो पर टीवी से लेकर बॉलीवुड और टीवी जगत के कई नामी सितारों के अलावा, जानें-माने सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ने हिस्सा लिया। ऐसे में शो में एक कंटेस्टेंट लगातार अपने क्रिकेटर भाई के नाम के चलते लाइमलाइट बटोर रही हैं।