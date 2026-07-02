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'लॉकअप 2' की ये कंटेस्टेंट है इंडियन क्रिकेटर की बहन, 'एग्रीमेंट करले' आइटम सॉन्ग से आई थीं चर्चा में

शो पर टीवी से लेकर बॉलीवुड और टीवी जगत के कई नामी सितारों के अलावा, जानें-माने सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ने हिस्सा लिया।

Priti KushwahaJul 02, 2026 06:24 pm IST
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'लॉकअप 2' की ये कंटेस्टेंट है इंडियन क्रिकेटर की बहन

एकता कपूर का शो 'लॉकअप सीजन 2' इस वक्त काफी सुर्खियों में बना हुआ है। 'लॉकअप 2' ने नेटफ्लिक्स आते ही बवाल मचा दिया है। इस शो पर टीवी से लेकर बॉलीवुड और टीवी जगत के कई नामी सितारों के अलावा, जानें-माने सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ने हिस्सा लिया। ऐसे में शो में एक कंटेस्टेंट लगातार अपने क्रिकेटर भाई के नाम के चलते लाइमलाइट बटोर रही हैं।

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इंडियन क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की बहन

हम बात कर रहे हैं 'लॉकअप 2' कंटेस्टेंट श्रेष्ठा अय्यर की, जो जाने मानें इंडियन क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की बहन हैं।

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बोल्ड बयानों को लेकर सुर्खियों में

'लॉकअप 2' शो में श्रष्ठा अपने गेम और बोल्ड बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं।

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भाई श्रेयस के हैं काफी क्लोज

श्रेष्ठा अय्यर अपने भाई श्रेयस अय्यर के काफी क्लोज हैं। वो अक्सर क्रिकेटर संग तस्वीरें और वीडियोज शेयर करके फैंस को सरप्राइज देती हैं।

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श्रेयस को चियर करते आती हैं नजर

यही नहीं, स्टेडियम पर भी श्रेष्ठा को अक्सर अपने भाई श्रेयस को चियर करते देखा जाता है। फैमिली संग उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं।  

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डांसर और कोरियोग्राफर होने के साथ फेमस इंफ्लुएंसर भी

श्रेष्ठा के प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो एक ट्रेंड प्रोफेशनल डांसर और कोरियोग्राफर होने के साथ फेमस इंफ्लुएंसर भी हैं। वो अक्सर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डांस वीडियोज पोस्ट करती रहती हैं।

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धनश्री वर्मा के भी क्लोज

श्रेष्ठा अपने भाई के फ्रेंड यानी क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा के भी क्लोज हैं। दोनों के डांस वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ चुके हैं।

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आइटम सॉन्ग कर बटोरी लाइमलाइट

यही नहीं, एक्टिंग की दुनिया में भी श्रेष्ठा अपने पैर जमा रही हैं। उन्होंने फिल्म 'सरकारी बच्चा' से फिल्मों में कदम रखा था। इस मूवी में श्रेष्ठा ने 'एग्रीमेंट करले' गाने पर आइटम सॉन्ग करके खूब लाइमलाइट बटोरी थी।

Lock Upp 2 Shreyas Iyer
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