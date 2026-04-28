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Inside Photos: यूट्यूबर सौरव जोशी का लग्जरी होम टूर, हर कोना देगा इंस्पिरेशन

भारत के मशहूर यूट्यूबर Sourav Joshi ने हाल ही में अपना नया घर बनाया है। उनका यह घर सादगी और लग्जरी का शानदार मेल है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

Shubhangi GuptaApr 28, 2026 04:16 pm IST
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सौरव जोशी का ड्रीम होम

भारत के मशहूर व्लॉगर Sourav Joshi अपनी सिंपल लाइफ और डेली व्लॉग्स के लिए जाने जाते हैं। अब उनका नया घर भी उनकी पर्सनालिटी जैसा ही है- सादा लेकिन बेहद शानदार। इस घर में मॉर्डन डिजाइन और लग्जरी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। हर कोना बहुत सोच-समझकर डिजाइन किया गया है, जो इसे खास बनाता है।

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बाहर से ही दिखता है रॉयल लुक

घर का एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत और मॉर्डन डिजाइन में बनाया गया है। बाहर से देखने पर यह किसी विला जैसा लगता है। साफ-सुथरी फिनिशिंग और आकर्षक लुक इसे खास बनाते हैं। गेट से लेकर मेन डोर तक हर चीज को बहुत सोच-समझकर डिजाइन किया गया है। घर का एक्सटीरियर ऐसा है कि पहली नजर में ही कोई भी इम्प्रेस हो जाए। यह डिजाइन मॉर्डन और क्लासी दोनों का परफेक्ट मिक्स है।

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लग्जरी लिविंग रूम

सौरव के घर का लिविंग रूम बहुत ही स्टाइलिश और आरामदायक है। बड़े सोफे, सुंदर लाइटिंग और शानदार डेकोरेशन इसे खास बनाते हैं। यहां बैठकर परिवार और दोस्तों के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता होगा। दीवारों की डिजाइन और सजावट इसे और भी एलिगेंट बनाती है। यह जगह घर का सबसे खास हिस्सा है जहां हर कोई रिलैक्स कर सकता है और अच्छा समय बिता सकता है।

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हाई सीलिंग और शानदार झूमर

इस घर की खास बात है इसकी ऊंची छतें और बड़े-बड़े झूमर। ये झूमर पूरे घर को रॉयल लुक देते हैं। हाई सीलिंग से घर और भी बड़ा और खुला लगता है, जिससे अंदर की खूबसूरती और बढ़ जाती है।

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मॉर्डन किचन डिजाइन

घर का किचन भी बहुत मॉर्डन और क्लीन लुक वाला है। यहां हर चीज सही जगह पर रखी गई है जिससे काम करना आसान हो जाता है। किचन में नई टेक्नोलॉजी के उपकरण लगाए गए हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। इसका डिजाइन ऐसा है कि यह देखने में भी अच्छा लगता है और इस्तेमाल में भी बहुत सुविधाजनक है। यह किचन किसी भी मॉडर्न होम के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है।

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हर कोना है खास

घर का हर कोना लग्जरी और परफेक्शन को दिखाता है। चाहे दीवारों की सजावट हो या फर्श की डिजाइन, हर चीज बहुत सोच-समझकर चुनी गई है। यह घर किसी महल से कम नहीं लगता।

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मॉर्डन इंटीरियर

सौरव के घर में मॉर्डन इंटीरियर का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। न्यूट्रल कलर्स, स्टाइलिश फर्नीचर और मिनिमल डिजाइन घर को क्लासी बनाते हैं। यह उन लोगों के लिए भी परफेक्ट इंस्पिरेशन है जो नया घर बना रहे हैं।

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क्रिएटिव कॉर्नर

इस घर का क्रिएटिव कॉर्नर बेहद खास और यूनिक नजर आता है। ऊंची छत और बड़ी लकड़ी की शेल्फ इसे मॉडर्न और क्लासी लुक देती है। शेल्फ पर रखी छोटी-छोटी सजावटी चीजें इस जगह को आर्ट गैलरी जैसा फील देती हैं। वहीं, शू कलेक्शन के लिए अल्मारी भी एकदम मॉडर्न और यूनिक है।

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