भूलकर भी दूसरों के हाथ में सीधे नहीं देनी चाहिए ये चीजें, रिश्ते हो जाते हैं खराब

अक्सर हम आपस में एक दूसरे के साथ लेन-देन करते हैं। रोजमर्रा की लाइफ में कुछ देना हो या फिर किसी को प्यार से गिफ्ट देना हो या फिर कुछ दान में देना हो। लेकिन किसी भी तरह के लेनदेन से पहले जान लेना चाहिए। कुछ सामान को भूलकर भी किसी को अपने हाथों से नहीं देना चाहिए या फिर दान में या फिर गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। इन चीजों के लेनदेन से ना केवल आपके रिश्ते बिगड़ते हैं बल्कि घर में भी निगेटिविटी आती है। जानें किन सामान का लेनदेन नहीं करना चाहिए।
नमक को भूलकर भी किसी के हाथ में डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। अगर नमक देना ही है तो किसी प्लेट में करके दें। सीधे नमक देना लाइफ में परेशानियां बढ़ाता है।
इसी तरह से रसोई में या खाने की टेबल किसी के हाथ में डायरेक्ट मिर्च लाल या हरी नहीं देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से रिश्ते में मिर्च की तरह तीखापन यानी तल्खी आ जाती है।
कभी भी किसी के हाथ से चाकू या शार्प चीज ना लेनी चाहिए और ना ही देनी चाहिए। मान्यता है कि जैसे शार्प चीजें किसी भी चीज को काट देती है। उसी तरह से रिश्तों की डोर भी को भी कट कर देती है।
इसी तरह से काफी सारे लोगों के कहना है कि अपने पहले हुए जूते किसी को दान में नहीं देने चाहिए और ना ही किसी और जूते पैर में पहनने चाहिए।
भूलकर भी किसी को परफ्यूम गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। एटीकेट के तौर पर परफ्यूम को गिफ्ट में देना अच्छा नहीं मानते वहीं मान्यतानुसार परफ्यूम को गिफ्ट में देने से आपका लक खराब होता है।
इसी तरह से रुमाल को भी कभी किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। ना ही किसी का यूज किया रुमाल ना यूज करें और ना ही अपना रुमाल किसी को दें। हेल्थ के नजरिए से ये अनहाइजिनिक है। साथ ही इससे निगेटिविटी आती है।