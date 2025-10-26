भूलकर भी दूसरों के हाथ में सीधे नहीं देनी चाहिए ये चीजें, रिश्ते हो जाते हैं खराब

भूलकर भी ना करें इन चीजों का लेनदेन

अक्सर हम आपस में एक दूसरे के साथ लेन-देन करते हैं। रोजमर्रा की लाइफ में कुछ देना हो या फिर किसी को प्यार से गिफ्ट देना हो या फिर कुछ दान में देना हो। लेकिन किसी भी तरह के लेनदेन से पहले जान लेना चाहिए। कुछ सामान को भूलकर भी किसी को अपने हाथों से नहीं देना चाहिए या फिर दान में या फिर गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। इन चीजों के लेनदेन से ना केवल आपके रिश्ते बिगड़ते हैं बल्कि घर में भी निगेटिविटी आती है। जानें किन सामान का लेनदेन नहीं करना चाहिए।