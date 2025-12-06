सामंथा से लेकर हिना खान तक, साल 2025 की ब्राइड्स के स्टनिंग लुक

साल 2025 बीतने वाला है और, साल के अंतिम महीने में एक और शादी ने हर किसी को शॉक कर दिया। सामंथा रूथ प्रभु की सिंपल मैरिज ने फैंस को सरप्राइज कर दिया। वहीं हमे मिला एक और बेस्ट ब्राइडल लुक। जिसे न्यू टू बी ब्राइड्स कॉपी करना पसंद करेंगी। सुर्ख लाल बनारसी साड़ी में रेडी सामंथा का सिंपल लुक हर किसी को इंप्रेस कर रहा था। केवल सामंथा ही नहीं साल 2025 में दुल्हन बनीं इन एक्ट्रेस का लुक भी ब्यूटीफुल नजर आया।
सामंथा की शादी की फोटोज देखकर फैंस सरप्राइज हो गए। सुर्ख लाल रंग की बनारसी साड़ी और साथ में गोल्डन ज्वैलरी में रेडी सामंथा का ये सादगीभरा ब्राइडल लुक हर किसी को इंप्रेस कर गया।
सामंथा ने फोटोज में अपने लुक को क्लोजअप से दिखाया है। हाथों में लगी मेहंदी की डिजाइन से लेकर सोने के कंगन और वियर्ड शेप डायमंड रिंग।
कैंसर से जूझ रहीं हिना खान ने फैंस को अपनी शादी की फोटोज के साथ सरप्राइज दिया। लांग टाइम ब्वॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए पेस्टल ग्रीन कलर की साड़ी में रेडी हुईं। वहीं सिर पर पेस्टल पिंक चुनरी और कुंदन के हार में उनका ब्राइडल लुक खूबसूरत था।
टीवी के सेट पर शादी की रस्मों को निभाने के साथ अविका ने शादी भी टेलीविजन पर की। इसके साथ ही उनका बोल्ड एंड ब्राइट ब्राइडल लुक काफी चर्चा में रहा। हालांकि उनके हैवी ब्राइडल लुक को ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया। लेकिन टिपिकल ब्राइड्स वाला अविका का लुक फैंस को इंप्रेस कर रहा था।
प्राजक्ता कोली भी साल 2025 की ब्राइड में शामिल हैं। जिन्होने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच अपने ब्वॉयफ्रेंड से शादी रचाई। बीज कलर के लहंगे में रेडी प्राजक्ता खूबसूरत नजर आईं। वहीं उनका रिसेप्शन वाला लुक जमकर वायरल हुआ।
टीवी की पहली गोपी बहू जिया मानेक बेहद सिंपल दुल्हन बनकर तैयार हुईं। सोशल मीडिया पर फैंस को अपनी फोटो शेयर कर उन्होंने शादी की न्यूज शेयर की। गोल्डन सिल्क साड़ी में रेडी जिया सिंपल ब्राइड वाले लुक में नजर आईं।