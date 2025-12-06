सामंथा से लेकर हिना खान तक, साल 2025 की ब्राइड्स के स्टनिंग लुक

साल 2025 की ब्यूटीफुल ब्राइड्स के लुक

साल 2025 बीतने वाला है और, साल के अंतिम महीने में एक और शादी ने हर किसी को शॉक कर दिया। सामंथा रूथ प्रभु की सिंपल मैरिज ने फैंस को सरप्राइज कर दिया। वहीं हमे मिला एक और बेस्ट ब्राइडल लुक। जिसे न्यू टू बी ब्राइड्स कॉपी करना पसंद करेंगी। सुर्ख लाल बनारसी साड़ी में रेडी सामंथा का सिंपल लुक हर किसी को इंप्रेस कर रहा था। केवल सामंथा ही नहीं साल 2025 में दुल्हन बनीं इन एक्ट्रेस का लुक भी ब्यूटीफुल नजर आया।