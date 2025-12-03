Year Ender 2025: इस साल लोगों ने खूब पसंद किए ये 7 वायरल फिटनेस ट्रेंड्स, आजमाकर देखें

भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को फिट रखने के लिए अच्छे खानपान के साथ अच्छी फिटनेस रखना भी बेहद जरूरी होता है। हालांकि बदलते समय और नई तकनीक के साथ फिटनेस के तरीके भी लगातार बदलते जा रहे हैं। साल 2025 में लोगों ने खुद को फिट रखने के लिए आधुनिक फिटनेस के नए-नए ट्रेंड्स अपनाएं। जिसने ना सिर्फ उनकी सेहत बल्कि लाइफ को भी आसान बनाने में मदद की। आइए जानते हैं साल 2025 में लोगों ने कौन से 7 वायरल फिटनेस ट्रेंड्स को दिल से अपनाया।
आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में लोगों को फिट रखने की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत डिजिटल दुनिया ने भी उठाई हुई है। जो लोग जिम या योगा क्लास के लिए अलग से समय नहीं निकाल पाते हैं, उनके बीच वर्चुअल फिटनेस क्लासेस काफी लोकप्रिय हुई। अब लोग अपने घर पर बैठकर ही एक्सरसाइज, योग करके खुद को फिट रखने की कोशिश करते हैं, जिससे समय के साथ पैसों की भी बचत होती है।
साल 2025 में लोगों के बीच पीरियॉडिक ब्लड टेस्ट को लेकर भी जागरूकता बढ़ी है। लोग अब बीमारी के लक्षण दिखते ही डॉक्टर के पास जाने से पहले विटामिन D, B12, आयरन, थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जैसे ब्लड टेस्ट करवाकर रख लेते हैं। ऐसा करने से बीमारियों का समय से पहले पता लग जाता है। हर किसी को समय रहते ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए।
साल 2025 में गट हेल्थ (आंतों के स्वास्थ्य) पर लोगों का ध्यान बढ़ा है, जो शरीर की समग्र तंदुरुस्ती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह बॉडी बिल्डिंग जैसे विशिष्ट फिटनेस लक्ष्यों से आगे निकल गया है। गट हेल्थ पर ध्यान केंद्रित करने के कारण लोगों ने बेहतर नींद और मूड सहित समग्र कल्याण को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है।
साल 2025 में लोगों ने व्यक्तिगत पोषण की जरूरत को समझते हुए अपनी डाइट का खास ख्याल रखने की कोशिश की। इसमें जंक फूड की जगह हेल्दी और मौसमी भोजन को प्राथमिकता देना, चीनी और नमक का सेवन कम करना, और पोषण की मात्रा से ज्यादा प्रकार और समय पर ध्यान देना शामिल है।
बढ़ते तनाव और चिंता को कम करने के लिए साल 2025 में योग, पिलेट्स और मेडिटेशन जैसे माइंडफुल वर्कआउट्स के प्रति लोगों की लोकप्रियता बढ़ी है।
साल 2025 के वायरल फिटनेस ट्रेंड डाइट में सुपरफूड्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग, और एआई-संचालित व्यक्तिगत पोषण जैसे ट्रेंड शामिल हैं। सुपरफूड्स में क्विनोआ और चिया सीड्स जैसी चीजें शामिल हैं, जबकि व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार डाइट बनाने के लिए एआई का उपयोग भी एक प्रमुख ट्रेंड है।