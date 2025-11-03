शरीर में कैल्शियम की कमी कर देते हैं ये फूड्स, जवानी में ही आ जायेगा बुढ़ापा

शरीर में कैल्शियम की कमी न हो, इसके लिए हम दूध-दही जैसी कई चीजें खाते हैं। कुछ लोग कैल्शियम की गोली भी खाते हैं लेकिन फिर भी हड्डियों और जोड़ों में दर्द कम उम्र में ही होने लगता है। इसकी वजह आपकी खान-पान भी हो सकता है। जी हां, हम खाने में कई ऐसी चीजें भी खा लेते हैं, जो हमारे शरीर से कैल्शियम पूरी तरह से चूस लेता है। ऐसे में हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है और शरीर में कमजोरी महसूस होती है। चलिए आपको बताते हैं कौन सी चीजें आपको अपनी डायट से हटा देनी चाहिए।
सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोका-कोला या अन्य सोडा वाले ड्रिंक्स आपके शरीर में कैल्शियम की कमी कर देंगे। इनमें ऐसा सोडा मौजूद होता है, जो हड्डियों में जम जाता है। फिर ये कैल्शियम में कमी कर देते हैं।
ज्यादा चीनी सेहत के लिए नुकसानदायक है। फिर वो किसी भी फॉर्म में क्यों न हो। अगर आप ज्यादा मीठा या फिर व्हाइट शुगर खाते हैं, तो शरीर से धीरे-धीरे कैल्शियम कम होने लगेगा। चीनी खाने से ब्लड शुगर भी बढ़ता है।
ज्यादा नमक खाना बीपी के लिए खतरा है लेकिन ये कैल्शियम की मात्रा भी शरीर से कम कर देता है। स्वस्थ व्यक्ति को 1 दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। 5 ग्राम का मतलब है 1 स्पून। इससे ज्यादा नमक खाना कई बीमारियों को सीधा दावत देना है।
पैकेट वाले फूड्स से भी खुद को बचाएं। जल्दबाजी में प्रोसेस्ड फूड हर कोई खा लेता है लेकिन इसे ज्यादा खाने से शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगेगी। पैकेट वाले खाने में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है।
कैफीन युक्त फूड्स या ड्रिंक्स जैसे चाय-कॉफी भी ज्यादा पीने से कैल्शियम की कमी हो जाएगी। कैफीन सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि दिमाग को भी स्लो करता है। ऐसे में चाय-कॉफी का सेवन कम करें।
कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आपको दूध-दही, पनीर जैसी चीजों को खाना चाहिए। इन चीजों में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है और इससे शरीर को अन्य फायदे भी होते हैं।
आप कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए नट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। पंपकिन, चिया, अलसी सीड्स काफी हेल्दी होते हैं। इसके अलावा मखाना, काजू खाएं।
अपनी डायट में हरी सब्जियां जैसे पालक, गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, मटर शामिल करें। इन चीजों को खाने से भी कैल्शियम की मात्रा पूरी होगी।