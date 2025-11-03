शरीर में कैल्शियम की कमी कर देते हैं ये फूड्स, जवानी में ही आ जायेगा बुढ़ापा

शरीर में कैल्शियम

शरीर में कैल्शियम की कमी न हो, इसके लिए हम दूध-दही जैसी कई चीजें खाते हैं। कुछ लोग कैल्शियम की गोली भी खाते हैं लेकिन फिर भी हड्डियों और जोड़ों में दर्द कम उम्र में ही होने लगता है। इसकी वजह आपकी खान-पान भी हो सकता है। जी हां, हम खाने में कई ऐसी चीजें भी खा लेते हैं, जो हमारे शरीर से कैल्शियम पूरी तरह से चूस लेता है। ऐसे में हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है और शरीर में कमजोरी महसूस होती है। चलिए आपको बताते हैं कौन सी चीजें आपको अपनी डायट से हटा देनी चाहिए।