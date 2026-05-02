World Laughter Day: हेल्दी-लॉन्ग लाइफ चाहिए तो रोजाना करें लाफ्टर योगा, मिलेंगे गजब के फायदे

जिंदगी की भागदौड़ और तनाव के बीच हंसी शरीर और मन के लिए एक नेचुरल हीलर बन चुकी है। आज कल लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वह अपने परिवार के साथ कुछ देर बैठें। ऐसे में आपको रोजाना लाफ्टर योगा का सहारा लेना चाहिए। लाफ्टर योगा एक हास्य योग है जिसमें बिना किसी कारण के जानबूझकर हंसने की प्रेक्टिस की जाती है। यहां देखिए लाफ्टर योगा और उसके फायदे।
वर्ल्ड लाफ्टर डे हर साल मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को हंसने के लिए प्रेरित करना और तनाव मुक्त जीवन की ओर बढ़ाना है। तेजी से बढ़ रही लाइफ में लोगों के पास अपनों के साथ बैठकर हंसने का भी समय नहीं है। ऐसे में लाफ्टर योगा मददगार साबित हो सकती है। जानिए क्या है लाफ्टर योग और इसके फायदे।
लाफ्टर योगा को हास्य योग भी कहा जाता है। ये एक अनोखी एक्सरसाइज है जिसमें जानबूझकर हंसने की कोशिश की जाती है। इस एक्सरसाइज को करने शरीर फील-गुड हार्मोन यानी एंडोर्फिन रिलीज करता है और तनाव को कम करता है। यहां लाफ्टर योग के कुछ बेहतरीन फायदे पढ़ें-
रोजाना लाफ्टर योग करने पर कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और एंडोर्फिन यानी फील-गुड हार्मोन को रिलीज करता है। रोजाना की बिजी लाइफ में अगर आपका स्ट्रेस लेवल हमेशा बढ़ा रहता है तो इस एक्सरसाइज को जरूर करें।
नियमित हंसने से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जो बीमारियों को दूर रखने का काम करता है।
हंसी से ब्लड फ्लो बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
खुलकर हंसने पर शरीर को डिप्रेशन और एंग्जायटी या घबराहट से लड़ने में मदद मिलती है।
10-15 मिनट की हंसी लगभग 40 कैलोरी बर्न कर सकती है।इसके अलावा एक जोरदार हंसी शरीर की मांसपेशियों को 45 मिनट तक के लिए रिलैक्स कर सकती है।