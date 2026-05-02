World Laughter Day: हेल्दी-लॉन्ग लाइफ चाहिए तो रोजाना करें लाफ्टर योगा, मिलेंगे गजब के फायदे

लाफ्टर योगा

जिंदगी की भागदौड़ और तनाव के बीच हंसी शरीर और मन के लिए एक नेचुरल हीलर बन चुकी है। आज कल लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वह अपने परिवार के साथ कुछ देर बैठें। ऐसे में आपको रोजाना लाफ्टर योगा का सहारा लेना चाहिए। लाफ्टर योगा एक हास्य योग है जिसमें बिना किसी कारण के जानबूझकर हंसने की प्रेक्टिस की जाती है। यहां देखिए लाफ्टर योगा और उसके फायदे।