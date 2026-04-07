World Health Day: खुश रहने वालों में होती हैं ये 7 आदतें, आप इनमें से कितनी करते हैं फॉलो?

रिपोर्ट्स कहती हैं कि खुश रहने वाले लोग बीमारियों से लड़ने में ज्यादा सक्षम होते हैं। क्योंकि खुश रहने पर आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा खुशी आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को कम करती है और डोपामीइन-सेरेटोनिन हार्मोन्स को बढ़ाती है। खुश रहने वाले लोग कुछ आदतों को अपनाते हैं। आइए जानते हैं इन आदतों के बारे में, साथ ही देखिए कि आप इनमें से कितनी आदतों को फॉलो करते हैं।
मन में बैर रखना जहर पीने जैसा है। खुश रहने वाले लोग मूव ऑन कर जाते हैं, क्योंकि वह भावनात्मक बोझ ढोना नहीं चाहते।
खुश लोग मजेदार पलों को यूं ही नहीं गुजार देते, वह उस पल को मन में संजो कर रखते हैं। ताकि पॉजिटिव फीलिंग लंबे समय तक बनी रहे।
खुश रहने वाले लोग जब असफल होते हैं, तो वे खुद को कोसते नहीं हैं। बल्कि खुद को दोस्त की तरह मानते हैं।
खुश लोग महंगी चीजों में इंवेस्ट करने की जगह ट्रेवल, म्यूजिक प्रोग्राम या फूड को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि समय के साथ इसका मूल्य बढ़ता है जबकि मटेरियलिस्टिक चीजों का दाम समय के साथ घटता जाता है।
खुश लोग तकनीक का इस्तेमाल दूसरों की उपलब्धियों के आधार पर अपने हुनर को देखने के बजाय, दूसरों से जुड़ने के तरीके के रूप में करते हैं।
खुश रहने वाले लोग सामने वाली की बात को अच्छे से सुनते हैं। वह बोलने के लिए केवल अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय दूसरों के साथ गहराई से जुड़ते हैं।
खुश रहने वाले लोग सोने से पहले कुछ निगेटिव देखने के बजाय इस बात पर विचार करते हैं कि दिन में क्या अच्छा हुआ। इससे दिमाग अगली सुबह पॉजिटिव चीजों को खोजने के लिए तैयार हो जाता है।