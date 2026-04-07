World Health Day: खुश रहने वालों में होती हैं ये 7 आदतें, आप इनमें से कितनी करते हैं फॉलो?

खुश रहने वाले लोगों की आदतें

रिपोर्ट्स कहती हैं कि खुश रहने वाले लोग बीमारियों से लड़ने में ज्यादा सक्षम होते हैं। क्योंकि खुश रहने पर आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा खुशी आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को कम करती है और डोपामीइन-सेरेटोनिन हार्मोन्स को बढ़ाती है। खुश रहने वाले लोग कुछ आदतों को अपनाते हैं। आइए जानते हैं इन आदतों के बारे में, साथ ही देखिए कि आप इनमें से कितनी आदतों को फॉलो करते हैं।