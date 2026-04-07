World Health Day 2026: सुबह की ये 7 आदतें शरीर को बना रही हैं समय से पहले बूढ़ा, 5वीं गलती ज्यादा करते हैं लोग

सुबह की खराब आदतें- सेहत पर बुरा असर

पुराने जमाने के लोग सुबह 4-5 बजे के बीच उठते थे और नहाकर खाना खाकर काम पर निकल जाया करते थे। आजकल लोग रात में देर से सोते हैं और फिर सुबह जल्दबाजी में उठकर ऑफिस के लिए भागते हैं। इस भागमभाग वाली लाइफ में कभी नाश्ता छूट जाता है और तो कभी नींद पूरी नहीं हो पाती। 30-40 की उम्र तक ये सभी चीजें काफी ईजी लगती है और ऐसा लगता है कि इससे शरीर को फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन आपकी ये आदतें बॉडी को धीरे-धीरे समय से पहले ही बूढ़ा बना देती हैं। सुबह की कुछ आदतें हैं, जो आपका पूरा दिन कैसा जाएगा ये तय कर देती हैं। अगर आप इन्हें नहीं अपनाते हैं तो अपनी सेहत के साथ गलत कर रहे हैं। चलिए बताते हैं आखिर हम किन आदतों के बारे में बात कर रहे हैं।