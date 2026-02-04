PCOS से पीड़ित महिलाओं को 30 वर्ष की आयु में क्यों हो रहा है गर्भाशय कैंसर? डॉक्टर ने बताई वजह

PCOS से पीड़ित महिलाओं को 30 वर्ष की आयु में क्यों हो रहा है गर्भाशय कैंसर

आज के दौर की भागदौड़ और बदलती जीवनशैली ने महिलाओं की सेहत के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी है जिसे 'PCOS' (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो समस्या कभी सिर्फ अनियमित पीरियड्स और चेहरे पर अनचाहे बालों तक सीमित समझी जाती थी, वह अब 30 की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते गर्भाशय के कैंसर (Endometrial Cancer) जैसा घातक रूप ले रही है। आज दुनियाभर में वर्ल्ड कैंसर डे 2026 मनाया जा रहा है। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस (World Cancer Day 2026) मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को इस जानलेवा रोग के प्रति जागरूक करना होता है।