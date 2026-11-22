नींबू को लगभग 6 महीने तक स्टोर करने के तरीका

महिलाएं अक्सर एक साथ ज्यादा नींबू खरीदकर रख लेती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में नींबू सूखने लगते हैं या खराब हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी नींबू को लंबे समय तक ताजा और रसदार बनाए रखना चाहती हैं, तो एक महिला द्वारा बताया गया यह देसी जुगाड़ आपके बेहद काम आ सकता है। इस आसान किचन हैक की मदद से नींबू को करीब 6 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। इंस्टाग्राम पर बताती.बींग.बताती नाम के पेज पर महिला ने नींबू को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए सही तरीके से स्टोर करने का तरीका बताया है, आप भी जानिए। इसके अलावा नींबू को हफ्ते भर तक स्टोर करने के लिए टिप्स भी जानें।