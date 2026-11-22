महिलाएं अक्सर एक साथ ज्यादा नींबू खरीदकर रख लेती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में नींबू सूखने लगते हैं या खराब हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी नींबू को लंबे समय तक ताजा और रसदार बनाए रखना चाहती हैं, तो एक महिला द्वारा बताया गया यह देसी जुगाड़ आपके बेहद काम आ सकता है। इस आसान किचन हैक की मदद से नींबू को करीब 6 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। इंस्टाग्राम पर बताती.बींग.बताती नाम के पेज पर महिला ने नींबू को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए सही तरीके से स्टोर करने का तरीका बताया है, आप भी जानिए। इसके अलावा नींबू को हफ्ते भर तक स्टोर करने के लिए टिप्स भी जानें।
नींबू को स्टोर करने के लिए सबसे पहले नींबू को पानी से अच्छी तरह से धो लें। ताकी सारी गंदगी निकल जाए और मिट्टी के कर्ण भी पूरी तरह साफ हो जाएं।
नींबू को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए साफ नींबू पर थोड़ा सा तेल डालें। ध्यान रखें कि तेल पूरी तरह से नींबू में लग जाए। अब किसी डिब्बे में सूती कपड़े को बिछाएं और फिर इसमें नींबू रखें। फिर नींबू को कपड़े से अच्छी तरह से कवर कर दें। अब एयरटाइट डिब्बे में इन्हें रख दें।
नींबू को हफ्ते भर के लिए स्टोर करने के लिए सूखे पेपर टॉवल में नींबू को लपेटकर फ्रिज में रखें। इससे एक्सट्रा नमी से बचाने में मदद मिल सकती है।
नींबू को स्टोर करने के लिए इसे गोल स्लाइस में काटकर ट्रे में अलग-अलग जमाएं। फिर फ्रीजर बैग में स्टोर करें।
नींबू के रस को भी आप स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आप फ्रेश नींबू को अच्छे से धो लें और फिर कांच के कंटेनर में नींबू का रस निचोड़ें और फिर इसे फ्रिज में स्टोर करें।
सूखे और साबुत नींबू को एयरटाइट डिब्बे में रखकर फ्रिज में स्टोर करें। इससे नमी का असर कम हो सकता है। नींबू को स्टोर करने का ये आसान तरीका है। बस नींबू स्टोर करने से पहले इन्हें अच्छी तरीके से साफ कर लें।