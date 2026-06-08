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लाइफ बदलने के लिए एक महिला ने अपनाईं 11 आदतें, 90 दिनों के लिए करेंगी फॉलो

आधुनिकता के दौर में हर किसी की लाइफस्टाइल पहले के मुताबिक काफी अलग हो गई है। आज लोगों की सुबह फोन के साथ होती है और फोन देखते हुए खत्म हो जाती है। ऐसे में एक महिला ने अपनी लाइफ रिसेट करने के लिए 11 आदतों को अपनाया है। आप भी जानिए-

Avantika JainJun 08, 2026 06:20 pm IST
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लाइफ रिसेट करने वाली 12 आदतें

एक तरफ जहां फिटनेस को लेकर जागरूकता अपने चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक लाइफस्टाइन ने कुछ नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। आजकल लोगों के पास समय कम है और वही अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में हर किसी का लाइफ रूटीन बदलता जा रहा है। ऐसे में वेलनेस कोच सौम्या राजेंद्र प्रसाद ने एक पोस्ट में शेयर किया है कि वह 33 साल की उम्र में लाइफ रीसेट करने के बारे में सोचा है। इसके लिए वह 90 दिनों तक 12 आदतों को अपनाएंगी जो आपके भी काम आ सकती हैं।

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ऑफिस का काम

अनुशासन के साथ 8-9 घंटे का ऑफिस का काम करें।

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फोन का इस्तेमाल

जागने के बाद पहले 30 मिनट तक फोन का इस्तेमाल न करें।

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कितने कदम चलें

हफ्ते में 5 दिन हर 1 घंटे के वर्कआउट में 7000-10000 कदम चलें।

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प्रोटीन वाला खाना

दिन की शुरुआत प्रोटीन वाले खाने से करें, स्नैक्स का सहारा न लें।

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कितना पानी पिएं

रोजाना की लाइफ में पानी बहुत जरूरी है, जिसे पीना अक्सर लोग भूल जाते हैं। लाइफ रिसेट करने के लिए रोजाना 2.5-3 लीटर पानी पिएं।

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पॉजिटिव विचार

हर सुबह और रात को अपने पॉजिटिव विचारों को जोर से बोलें।

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एक्टिव बॉडी

दिन भर अपने शरीर को एक्टिव रखें। बिजी लाइफस्टाइल में कुछ लोगों को ऐसा करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे अवॉइड ना करें।

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पौष्टिक खाना

बिजी कामकाजी दिनों के लिए पौष्टिक खाने की तैयारी एक रात पहले ही कर लें। ताकी सुबह खाना फटाफट बन जाए।

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कुछ नया सीखें

रोजाना 30-45 मिनट कुछ नया सीखने में बिताएं जिससे करियर को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

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मीठे ड्रिंक्स या खाने को छोड़ें

मीठे ड्रिंक्स या खाने की जगह ग्रीन टी या छाछ पीना शुरू करें।

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एक कंटेंट

हर दिन कम से कम एक कंटेंट जरूर बनाएं भले ही उसे कोई न देखे।

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