लाइफ बदलने के लिए एक महिला ने अपनाईं 11 आदतें, 90 दिनों के लिए करेंगी फॉलो

लाइफ रिसेट करने वाली 12 आदतें

एक तरफ जहां फिटनेस को लेकर जागरूकता अपने चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक लाइफस्टाइन ने कुछ नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। आजकल लोगों के पास समय कम है और वही अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में हर किसी का लाइफ रूटीन बदलता जा रहा है। ऐसे में वेलनेस कोच सौम्या राजेंद्र प्रसाद ने एक पोस्ट में शेयर किया है कि वह 33 साल की उम्र में लाइफ रीसेट करने के बारे में सोचा है। इसके लिए वह 90 दिनों तक 12 आदतों को अपनाएंगी जो आपके भी काम आ सकती हैं।