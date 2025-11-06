कमरे को बिना हीटर ही गर्म रखना है तो इन 6 टिप्स एंड ट्रिक्स को जरूर जान लें

कांच की खिड़कियों पर लगाएं थर्माकोल की शीट

खिड़कियों के डोर अक्सर कांच के बने होते हैं। जो सर्दियों में मॉइश्चर सोखते हैं। जिसकी वजह से कमरा ठंडा होने लगता है। कमरे में आ रही ठंडक को रोकने के लिए कांच वाली खिड़कियों के ऊपर थर्माकोल की शीट लगाएं। दरवाजों के ऊपर बने रोशनदान पर भी इस शीट को फिक्स करें। जिससे कि बाहर की ठंडी हवा कमरे के अंदर ना आए और ना ही अंदर की हवा बाहर जाए।