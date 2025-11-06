कमरे को बिना हीटर ही गर्म रखना है तो इन 6 टिप्स एंड ट्रिक्स को जरूर जान लें

सर्दियों की दस्तक के साथ ही कमरे में ठंडक बढ़ने लगती है। रूम को ठंडा होने से बचाने के लिए घर में रूम हीटर, ब्लोअर हर कोई रखता है। लेकिन ये रूम हीटर और ब्लोअर बिजली के बिल को बढ़ा देते हैं। ऐसे में कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स को जरूर फॉलो करें। जिससे कमरे में ठंडी हवा ना घुसे और कमरा गर्म बना रहे।
कमरे में खिड़कियों के कोनों से हवा ना घुसे इसके लिए विंडो डोर के कोनों पर क्लिंज फिल्म यानी पतली पॉलीथिन को लगाकर बंद करें। इससे खिड़कियां एयर टाइट हो जाएंगी और कमरे में हवा नहीं घुसेगी।
खिड़कियों के डोर अक्सर कांच के बने होते हैं। जो सर्दियों में मॉइश्चर सोखते हैं। जिसकी वजह से कमरा ठंडा होने लगता है। कमरे में आ रही ठंडक को रोकने के लिए कांच वाली खिड़कियों के ऊपर थर्माकोल की शीट लगाएं। दरवाजों के ऊपर बने रोशनदान पर भी इस शीट को फिक्स करें। जिससे कि बाहर की ठंडी हवा कमरे के अंदर ना आए और ना ही अंदर की हवा बाहर जाए।
टाइल्स या मार्बल वाले फ्लोर सर्दियों में काफी ठंडे हो जाते है और कमरे को भी ठंडा कर देते हैं। इसके लिए जरूरी है कि कमरे के फ्लोर पर पूरी सर्दियों में कार्पेट बिछाकर रखें। ऊन से बने कार्पेट कमरे को और भी ज्यादा गर्म रखने में मदद करते हैं।
सर्दियों में कमरे में अगर धूप कमरे में आ रही है तो थोड़ी देर धूप आने दें। इससे कमरे में गर्माहट बढ़ेगी।
खिड़कियों और दरवाजों से हवा अंदर आ रही है तो खिड़कियों और दरवाजों पर ऊनी या भारी कपड़ों के पर्दों को लेयर में लगाए। लेयर में पर्दे लगाने से बाहर की ठंडी हवा लेयर के बीच में फंस जाएगी और कमरे को ठंडा नहीं करेगी।
कमरे को बिना ब्लोअर या हीटर के गर्म करना है तो किसी चार ईंट के ऊपर कैंडल जलाकर ऊपर से किसी मिट्टी के गमले को रखें और उसे एल्यूमिनियम फॉइल से लपेट दें। जिससे हीट प्रोड्यूस हो और कमरा गर्म हो जाए।