ये हैं रजाई की बदबू दूर करने के 6 देसी जुगाड़, मिनटों में दूर होगी धूल और गंध

सर्दियों का मौसम आते ही बेड में स्टोर की हुई रजाई और कंबल भी बाहर झांकने लगते हैं। लेकिन इन रजाई और कंबल को बेड से सीधा निकालकर यूज करना आसान नहीं होता। लंबे समय तक रखे रहने की वजह से कई बार इनमें से बदबू और नमी आने लगती है। अगर आपकी रजाई का भी हाल कुछ ऐसा ही है तो ये आसान विंटर टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। आइए जानते हैं बिना धोएं कैसे रजाई में भर सकते हैं फ्रेशनेस।
रजाई को 4-5 घंटे तेज धूप में फैलाकर रखें। सूरज की किरणें बैक्टीरिया को खत्म करके रजाई में फ्रेशनेस भरती है।
रजाई को बाहर फैलाकर पूरी सतह पर बेकिंग सोडा छिड़ककर 2-3 घंटे बाहर छोड़ दें। इसके बाद वैक्यूम क्लीनर से रजाई को साफ कर लें। बेकिंग सोडा रजाई की सारी बदबू को सोख लेगा।
सूखी नीम की पत्तियों को रजाई में रखने से उनके प्राकृतिक जीवाणुरोधी (anti-bacterial) और कीटनाशक गुण नमी, कीटाणुओं और सूक्ष्मजीवों को दूर रखने में मदद करते हैं, जिससे रजाई फ्रेश बनी रहती है और कीटाणु दूर रहते हैं।
कपड़े के छोटे पाउच में पुदीने की पत्तियां भरकर राजाई के कोनों में रखने से खुशबू आती है और मच्छर-कीड़े दूर भागते हैं। यह तरीका ताजगी बनाए रखने और प्राकृतिक सुगंध देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
1 कप पानी में 1/2 कप सफेद सिरका मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भरकर रजाई पर हल्का छिड़ककर धूप में सुखाएं।
एक्टिवेटेड चारकोल को कपड़े में लपेटकर रखें। इस कपड़े को 24 घंटे बाद हटाएं। यह रजाई की गंध सोखने का बहुत प्रभावी उपाय है।