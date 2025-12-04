Hindustan Hindi News
सर्दियों में मेथी से बनाएं ये 7 टेस्टी डिशेज, बिना मुंह बनाएं बच्चे भी शौक से खाएंगे हरी सब्जी!

सर्दियों में मेथी से बनाएं ये 7 टेस्टी डिशेज, बिना मुंह बनाएं बच्चे भी शौक से खाएंगे हरी सब्जी!

Methi Dishes: मेथी को विंटर्स का सुपरफूड कहा जाता है, जिसे अपनी डाइट में शामिल आपको जरूर करना चाहिए। मेथी की आप कई डिशेज बनाकर ट्राई कर सकती हैं, जो बच्चों को खूब पसंद आएंगी।

Anmol ChauhanThu, 4 Dec 2025 04:24 PM
1/8

मेथी से बनाएं ये 7 टेस्टी डिशेज

सर्दियों के मौसम में हरी-भरी मेथी बाजार में आती है। इसमें ढेर सारे पोषक तत्व जैसे आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर मौजूद होते हैं। तभी तो मेथी को विंटर्स का सुपरफूड कहा जाता है, जिसे अपनी डाइट में शामिल आपको जरूर करना चाहिए। मेथी की आप कई डिशेज बनाकर ट्राई कर सकती हैं, जो बच्चों को खूब पसंद आएंगी। आइए देखते हैं मेथी से आप पौष्टिक और टेस्टी क्या-क्या बना सकती हैं।

2/8

मेथी के पराठे

सर्दियों में बनने वाला ये एक बहुत कॉमन ब्रेकफास्ट है। गेहूं के आटे में फ्रेश मेथी, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च और हल्की सी अजवाइन क्रश कर के डालें। आटा गूंथकर देसी घी से पराठे सेंक लें, अचार और रायते के साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं।

3/8

आलू मेथी की सब्जी

आलू मेथी की सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है। सरसों के तेल में जीरा, हींग, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च भून लें, फिर आलू मिलाएं। बेसिक मसाले जैसे लाल मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर मिक्स करें, फिर कटी हुई मेथी एड करें। लास्ट में गरम मसाला एड करना ना भूलें।

4/8

मेथी थेपला

सर्दियों में ब्रेकफास्ट के लिए ये गुजराती डिश एकदम परफेक्ट है। कई दिनों तक खराब नहीं होती, इसलिए ट्रेवलिंग के लिए भी परफेक्ट है। बनाने के लिए गेहूं का आटा, बेसन, कटी हुई मेथी, नमक, धनिया पाउडर, मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट, जीरा पाउडर, सफेद तिल और दही डालकर गूंथ लें। फिर इन्हें हल्का तेल लगाकर पराठे की तरह सेंक लें।

5/8

स्पेशल मेथी कढ़ी

मेथी की कढ़ी विंटर्स की स्पेशल है। बनाने के लिए तेल में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट एड करें, साथ में लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी भी। कटी हुई मेथी डालकर पका लें, फिर दही बेसन का घोल एड करें। कढ़ी पका लें फिर लास्ट में देसी घी, सूखी लाल मिर्च, साबुत धनिया, प्याज, कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का लगा दें।

6/8

मेथी के कोफ्ते

पूड़ी के साथ मुंह में घुलने वाले मेथी के कोफ्ते बहुत टेस्टी लगते हैं। कटी हुई मेथी में बेसन, कुछ मसाले और पानी मिलाकर डो बना लें। इनकी बॉल्स बनाकर तल लें और कोफ्ते बना लें। अब प्याज, टमाटर और मसालों की ग्रेवी बनाएं और ये कोफ्ते उनमें एड कर दें।

7/8

मेथी मटर मलाई

कुछ स्पेशल खाने का मन है, तो घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल मेथी मटर मलाई बनाकर ट्राई करें। तेल में प्याज, टमाटर, काजू, नमक, हल्दी और लाल मिर्च भून लें और इनका पेस्ट बना लें। अब एक पैन में मटर, तैयार पेस्ट और भुनी हुई मेथी पकाएं। साथ में थोड़ा सा दूध और फ्रेश क्रीम भी एड करें।

8/8

मेथी की मठरी

फ्रेश मेथी की मठरी चाय के साथ परफेक्ट स्नैक है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कटी हुई मेथी को कुछ देर फ्राई कर लें। अब एक बाउल में गेहूं का आटा, मेथी, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, दो चम्मच तिल, अजवाइन, मोइन के लिए घी/तेल और पानी डालकर गूंथ लें। अब इनकी मठरी बनाकर तैयार कर लें।

