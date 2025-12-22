Hindustan Hindi News
सर्दियों में जरूर खाएं बथुआ, इन 7 टेस्टी डिशेज से सेहत और स्वाद दोनों मिलेगा!

सर्दियों में जरूर खाएं बथुआ, इन 7 टेस्टी डिशेज से सेहत और स्वाद दोनों मिलेगा!

बथुआ काफी पौष्टिक होता है, इसमें विटामिन ए, बी, सी, आयरन, फॉस्फोरस, पोटैशियम और कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं।यहां हम आपको बता रहे हैं कुछ मजेदार डिशेज के बारे में, जो आप बथुआ से बना सकते हैं।

Anmol ChauhanDec 22, 2025 04:56 pm IST
1/8

बथुआ से बनाएं ये टेस्टी डिशेज

सर्दियों में काफी सारी हरी सब्जियां बाजार में आती हैं। बथुआ भी इन्हीं में से एक है। बथुआ काफी पौष्टिक होता है, इसमें विटामिन ए, बी, सी, आयरन, फॉस्फोरस, पोटैशियम और कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। साथ ही ये फाइबर रिच होता है और पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण, लंबे समय तक पेट को भरा हुआ रखता है। कुल मिलाकर आप वेटलॉस करना चाहते हों या ओवरऑल हेल्दी रहना आपका गोल है, बथुआ आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। यहां हम आपको बता रहे हैं कुछ मजेदार डिशेज के बारे में, जो आप बथुआ से बना सकते हैं।

2/8

बथुआ वाली दाल बनाकर खाएं

बथुआ को अपनी डाइट में शामिल करने का ये बेहतरीन तरीका है। इससे दाल का स्वाद भी बढ़ जाएगा और वो ज्यादा पौष्टिक भी हो जाएगी। नॉर्मली आप प्याज, लहसुन और मसालों का जो तड़का बनाती हैं, वो बना लें। फिर कटा हुआ बथुआ उसमें एड करें, कुछ देर पकाने से बाद उबली हुई दाल डालें और पका लें।

3/8

बथुआ रायता: स्वाद से भरपूर

सर्दियों में बथुआ का रायता खाने के मजा अलग है। इसके लिए बथुआ के पत्तों को उबाल लें और फिर ब्लेंड कर लें। इसे दही में अच्छे से मिक्स करें, फिर ऊपर से हींग, जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगा दें। चाहे तो थोड़ा सा चाट मसाला भी मिला सकती हैं।

4/8

बथुआ के कुरकुरे पकौड़े

सर्दियों की शाम को चाय के साथ कुछ चटपटा खाना है, तो क्रिस्पी पकौड़े बना लें। इसके लिए बथुआ के पत्तों को काट लें, उनमें बेसन मिलाएं, साथ ही हरी मिर्च, कटी हुई प्याज और नमक मिलाएं। अब हल्का पानी डालकर बैटर तैयार करें और गर्म तेल में तल लें। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़ी बनती है।

5/8

बथुआ पूड़ी

बथुए की पूड़ियां काफी टेस्टी लगती हैं और बच्चों को लंच में देने के लिए परफेक्ट हैं। इन्हें बनाने के लिए बथुआ के पत्तों को उबालकर, पीस लें। अब आटे में नमक, अजवाइन, मिर्च के साथ बथुआ का पेस्ट मिलाएं और इसकी मदद से आटा गूंथ लें। जरूरत पड़ने पर हल्का सा पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस आटे से पूड़ी बना लें, बहुत ही टेस्टी बनती हैं।

6/8

बथुआ आलू की सब्जी

बथुआ आलू की सब्जी हेल्दी होने के साथ काफी टेस्टी भी है। बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म करें, जीरा, हरी मिर्च और लहसुन-प्याज भून लें। साथ में बेसिक मसाले मिलाएं। अब आलू डालें और जब ये आधा पक जाए तो कटा हुआ बथुआ मिलाएं। ढक कर 8-10 मिनट पका लें, सब्जी तैयार है।

7/8

बथुआ आलू के भरवां पराठे

बथुआ आलू के पराठे बच्चों के लिए परफेक्ट हैं। इन्हें बनाने के लिए बथुआ काट कर उबाल लें, साथ में आलू भी उबलने रख दें। अब बथुआ का पानी हाथों से निचोड़ दें, फिर इसे आलू के साथ मिलाएं। साथ में हींग, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर एड करें। अब इस फिलिंग को भर कर टेस्टी सा पराठा बना लें।

8/8

बथुआ की कढ़ी

बथुआ की कढ़ी बहुत टेस्ट बनती है। इसके लिए तेल में मेथी दाना, हींग चटका लें, फिर बथुआ के पत्ते एड करें। अब छाछ और बेसन का घोल एड करें, फिर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जो भी बाकी मसाले आप कढ़ी बनाते हुए डालती हैं, वो मिला दें। कढ़ी उबलने दें, ये बहुत ही टेस्टी बनती है।

