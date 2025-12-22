सर्दियों में जरूर खाएं बथुआ, इन 7 टेस्टी डिशेज से सेहत और स्वाद दोनों मिलेगा!

बथुआ से बनाएं ये टेस्टी डिशेज

सर्दियों में काफी सारी हरी सब्जियां बाजार में आती हैं। बथुआ भी इन्हीं में से एक है। बथुआ काफी पौष्टिक होता है, इसमें विटामिन ए, बी, सी, आयरन, फॉस्फोरस, पोटैशियम और कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। साथ ही ये फाइबर रिच होता है और पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण, लंबे समय तक पेट को भरा हुआ रखता है। कुल मिलाकर आप वेटलॉस करना चाहते हों या ओवरऑल हेल्दी रहना आपका गोल है, बथुआ आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। यहां हम आपको बता रहे हैं कुछ मजेदार डिशेज के बारे में, जो आप बथुआ से बना सकते हैं।