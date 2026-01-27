मेथी से बथुआ तक, सर्दियों में बनाएं ये 7 तरह की खस्ता पूड़ियां, सीख लें कैसे लगाना है आटा

कोई स्पेशल मौका हो या रोज की चीजों से कुछ हटकर खाने का मन हो, घर में बनती हैं फूली-फूली पूड़ियां। बच्चे हों या बड़े, पूड़ियां भला किसे पसंद नहीं आतीं। अब सर्दियों का मौसम है और इन दिनों तो घरवाले पूड़ी खाने की डिमांड भी ज्यादा करते हैं। मजे की बात ये है कि सर्दियों में ऐसी कई चीजें मिलती हैं, जिन्हें पूड़ियों में डालकर आप अलग ही ट्विस्ट दे सकती हैं। तो चलिए बिना देर किए फटाफट जानते हैं 7 तरह की विंटर स्पेशल पूड़ियों के बारे में।
सर्दियों में मेथी की पूड़ी खाने का अलग ही मजा है। अचार के साथ ये बहुत टेस्टी लगती हैं। बस आटे में कटी हुई मेथी, दो चम्मच बेसन, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च पाउडर, गरम मसाला और अजवाइन डालकर गूंथ लें। तेल में तलकर बहुत ही टेस्टी और खस्ता पूड़ियां बनती हैं।
बथुआ की पूड़ी बच्चों से ले कर बड़ों तक, सभी को खूब पसंद आती हैं। इन्हें बनाने के लिए बथुआ को उबालकर एक पेस्ट बना लें। फिर गेहूं के आटे में थोड़ी सी अजवाइन, नमक, अदरक-लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और बथुआ का पेस्ट मिलाकर गूंथ लें। इनकी पूड़ी बना लें बहुत ही टेस्टी लगती हैं।
मूली के पराठे की तरह ही पूड़ी भी काफी टेस्टी बनती है। इसके लिए कद्दूकस की हुई मूली में कलौंजी, अजवाइन, नमक, जीरा, हरी मिर्च, घिसा हुआ अदरक, चिली फ्लेक्स और गेहूं का आटा मिक्स कर लें। थोड़ी सी सूजी भी मिलाएं ताकि पूड़ियां एकदम खस्ता बनें। आटा लगा लें और पूड़ी तल लें। इसका कुरकुरा स्वाद हर किसी को पसंद आएगा।
पालक की पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले पालक को हल्का सा उबाल लें। अब लहसुन और हरी मिर्च के साथ पालक को मिक्सर में डालकर पेस्ट बना लें। गेहूं के आटे में नमक, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा और पालक का पेस्ट डालकर गूंथ लें। बहुत ही टेस्टी हरी-हरी पूड़ी बनकर तैयार होती हैं।
सूजी आलू की खस्ता पूड़ी एक बार आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। इसके लिए सूजी को गर्म पानी में 10 मिनट भिगोकर छोड़ दें। अब इसमें उबला हुआ आलू, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, अजवाइन, जीरा, चुटकी भर हींग, कसूरी मेथी, धनिया पत्ता, थोड़ा सा तेल और गेहूं का आटा डालकर अच्छे से गूंथ लें। इसकी पूड़ियां बनाकर अचार या सूखी सब्जी के साथ सर्व करें।
सर्दियों में बाजरे की पूड़ी टेस्टी भी लगती हैं और शरीर को गर्म भी बनाए रखती हैं। इन्हें बनाने के लिए बाजरे के आटे में थोड़ा सा चावल का आटा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट, अजवाइन, दो चम्मच तेल और कटी हुई मेथी मिलाकर आटा गूंथ लें। अब इसकी पूड़ियां बनाकर तैयार कर लें।
चुकंदर की पूड़ी देखने में भी सुंदर लगती हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। इन्हें बनाने के लिए चुकंदर को उबालकर मिक्सर में पीस लें। फिर गेहूं के आटे में अजवाइन, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, तेल और चुकंदर का पेस्ट डालकर आटा गूंथ लें। इसकी पूड़ियां बना लें बहुत ही टेस्टी लगती हैं। (Image Credit: Pinterest)