हरी मटर के दीवाने हैं तो इन 7 डिशेज को बनाकर जरूर खाएं, पेट भरेगा मन नहीं

Winter Foods: सर्दियों के सीजन में मिलने वाली हरी मटर खाने के शौकीन बहुत लोग होते हैं। यूपी से लेकर बिहार में हरी मटर की कई सारी डिशेज बनाई जाती है। आप इन 7 तरह की डिशेज को हरी मटर से बनाकर जरूर खाएं। इनका स्वाद लाजवाब होता है। 

AparajitaDec 11, 2025 11:03 pm IST
हरे मटर से बनाएं ये 7 डिशेज

सर्दियां शुरू होते ही सबसे ज्यादा क्रेज हरी मटर का होता है। वैसे तो ये मटर पूरे साल मिलती है। लेकिन ताजी हरी मटर के स्वाद के दीवाने अलग ही होते हैं। जो इसे पूरी सर्दी हर सब्जी में डालकर खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप हरी मटर के दीवाने हैं तो केवल सब्जियों में डालकर ही ना खाएं बल्कि ये 7 तरह की मजेदार डिश जरूर बना लें। पहले वाली का नाम तो जरूर सुना होगा।

हरी मटर का निमोना

उत्तर प्रदेश में सर्दियों के सीजन में मिलने वाली हरी मटर का निमोना बनाया जाता है। जिसका स्वाद लोगों को इतना पसंद होता है कि पूरे ठंड के मौसम में वो इसे खाते हैं। कच्ची मटर को पीसकर और तेल में भूनकर मसालों के साथ तैयार ग्रेवी को ही निमोना बोलते हैं।

हरे मटर की सलोनी

यूपी में सर्दियों में एक और डिश जो हर घर में बनती है, वो है तीखी, चटपटी धनिया, मिर्च और लहसुन की पत्तियों को मिलाकर बनने वाली सलोनी। जिसे आप हरे मटर की चाट भी बोल सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल अलग तरह से बनकर तैयार होती है और यूपी के लोगों की फेवरेट होती है।

हरे मटर से भरी रोटियां

आमतौर पर हरी मटर की स्टफिंग वाले पराठे और पूड़ी तो खाए होंगे। लेकिन यूपी में हरे मटर की स्टफिंग भरकर गर्मगार्म रोटियां तैयार की जाती है, जिसे बेढ़नी बोला जाता है। इन रोटियों पर देसी घी लगाकर सर्व करते हैं।

हरी मटर का साग

हरी मटर को साग में मिलाकर भी मजेदार तरीके से तैयार किया जाता है। सरसों के साग के अलावा पालक की ग्रेवी में हरी मटर डालकर साग तैयार किया जाता है। वहीं मेथी मटर मलाई तो हर किसी की फेवरेट रहती है।

मटर की टिक्की

हरे मटर और आलू को मिलाकर मजेदार टिक्की तैयार की जाती है। इस टिक्की को दही और चटनी मिलाकर खाएं या फिर बर्गर की पेटीज के तौर पर यूज करें। मटर की टिक्की का स्वाद लाजवाब होता है।

हरा भरा कबाब

हरी मटर को पालक के साथ मिलाकर बनने वाला हरा भरा कबाब तो कई बार खाया होगा। ये टेस्टी होने के साथ ही हेल्दी भी होता है।

हरे मटर का सूप

क्रीमी टेक्सचर में तैयार हरे मटर का सूप भी काफी सारे लोग पसंद करेंगे। फाइबर और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर सूप फटाफट बनकर तैयार भी हो जाता है।

