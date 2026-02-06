क्या हर दिन 10 हजार स्टेप्स चलने से कोलेस्ट्रॉल हमेशा नॉर्मल रहता है? डॉक्टर से जानें फैक्ट

सालों साल सेम रूटीन होने लगता है बेअसर

डॉक्टर ने बताया कि जब आप दस हजार स्टेप वाले रूटीन को सालों साल वैसे का वैसा ही फॉलो करते हैं। सेम रास्तों पर वहीं दस हजार स्टेप चलना तो आपके शरीर को मिलने वाले फायदे कम होने लगते हैं। इसे कहते हैं 'लॉ ऑफ डिमिनिशिंग'जिसमे बॉडी में मसल्स स्ट्रांग बनती है और ऑक्सीजन कंज्प्शन कम होता है। बॉडी उतने स्टेप चलने के लिए कम एनर्जी यूज करती है। और, रेगुलर उतना चलने से हार्ट रेट भी बढ़ता नही है। मतलब बॉडी को उतना वर्क करने की यानी उतना चलने की आदत हो जाती है।