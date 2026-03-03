कैसे हुई रंगों से होली खेलने की शुरुआत, राधा-कृष्ण से जुड़ा है किस्सा

होली का त्योहार हर कोई मजे से अपने परिवार और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता है। इस साल होलिका दहन तो 2 मार्च को हो गया था, लेकिन धुलेंडी यानी रंगत्सव 4 मार्च को मनाया जाएगा। दुनियाभर में खूब हुल्लड़ के साथ मनाई जाती है। हालांकि, इस त्योहार की रौनक रंगो से ही होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर लोगों ने रंगों से कैसे होली खेलने की शुरुआत कैसे की? नहीं, तो यहां जानिए-
होली वसंत ऋतु में आती है। इसलिए ये त्योहार सर्दियों से वसंत ऋतु में बदलने का प्रतीक है। पुराने समय में नीम, हल्दी, केसर और बिल्व जैसी औषधीय जड़ी-बूटियों से रंगों को बनाया जाता था। ऐसे में जब लोग इन नेचुरल रंगों को एक-दूसरे पर फेंकते थे, तो यह शरीर को शुद्ध करने का काम करता था। इसके अलावा रंग फेंकने का उद्देश्य मौसमी परिवर्तन के दौरान बीमारियों से बचाव करना था।
रंगों के साथ होली खेलने की शुरुआत भगवान कृष्ण की शरारती आचरण से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार, कृष्ण को चिंता थी कि उनकी प्रियतमा राधा उन्हें पसंद नहीं करेंगी क्योंकि उनकी त्वचा गहरे नीले रंग की थी जबकि राधा गोरी थीं। ऐसे में माता यशोदा ने मजाक में सुझाव दिया कि वे राधा के चेहरे पर रंग लगा दें ताकि दोनों एक जैसे दिखें। श्री कृष्ण ने ठीक वैसा ही किया। जिसके बाद उनकी ये शरारती हरकत अपनों के बीच के अंतर को मिटाने के लिए उन्हें रंग लगाने की परंपरा में बदल गई।
रंगों को खेलने के बाद हर कोई हरे, पीले और लाल रंग में हो जाता है। ऐसे में यह बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन अमीर है या गरीब या उनकी सामाजिक स्थिति क्या है।
होली शब्द को अगर दो शब्दों में तोड़ कर देखें तो 'हो' और 'ली' मिलेगा। इसका मतलब जो होना था, वह 'हो लिया'। इसलिए होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें आप पुरानी कड़वाहटों, गलतियों और दुखों को भूलकर यानी जो हो चुका उसे छोड़कर आगे बढ़ें और नई शुरुआत करने के लिए बेस्ट है।
ठंडी सर्दी के मौसम के बाद वसंत ऋतु के स्वागत का उत्सव है। इस मौसम में फूलों के खिलने और नई फसल के स्वागत के लिए बेस्ट है।
होली का हुल्लड़ देशभर में होता है। लेकिन उत्तर भारत में इस त्योहार की अलग ही धूम देखने को मिलती है।