कैसे हुई रंगों से होली खेलने की शुरुआत, राधा-कृष्ण से जुड़ा है किस्सा

कैसे हुई रंगों से होली खेलने की शुरुआत

रंगों के साथ होली खेलने की शुरुआत भगवान कृष्ण की शरारती आचरण से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार, कृष्ण को चिंता थी कि उनकी प्रियतमा राधा उन्हें पसंद नहीं करेंगी क्योंकि उनकी त्वचा गहरे नीले रंग की थी जबकि राधा गोरी थीं। ऐसे में माता यशोदा ने मजाक में सुझाव दिया कि वे राधा के चेहरे पर रंग लगा दें ताकि दोनों एक जैसे दिखें। श्री कृष्ण ने ठीक वैसा ही किया। जिसके बाद उनकी ये शरारती हरकत अपनों के बीच के अंतर को मिटाने के लिए उन्हें रंग लगाने की परंपरा में बदल गई।