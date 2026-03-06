बनारसी पान से मीठे पान तक: भारत में पान इतना पसंद क्यों किया जाता है, यहां पढ़ें

भारत में पान की परंपरा

पान भारत की संस्कृति और परंपरा का एक जरूरी हिस्सा है। कई सदियों से लोग इसे भोजन के बाद खाने की आदत या मुखवास के रूप में लेते हैं। पान सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि मेहमान-नवाजी और शुभ अवसरों का प्रतीक भी माना जाता है। शादी-विवाह, त्योहार और पूजा में पान का इस्तेमाल आम है। इसकी खुशबू, स्वाद और परंपरा ने इसे भारत में बेहद लोकप्रिय बना दिया।