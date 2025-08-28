हर काम आखिर तक पहुंच कर क्यों रुक जाता है? प्रेमानंद महाराज से जानें कहां हो रही चूक!

हर काम शुरू होते ही क्यों रुक जाता है?

जीवन में कई बार आपको भी ऐसा लगा होगा कि आपके हर काम बनते हुए भी बिगड़ जाते हैं। अक्सर होता है कि कोई काम बिल्कुल अंत तक पहुंच जाता है और अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है। कई बार तो चीजें शुरू होते ही खराब हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में समझ नहीं आता कि भाग्य को दोष दें या कर्मों को। (All Images Credit: Pinterest)