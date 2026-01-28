Arhar Dal Recipe: दाल पकाते समय कुकर में डालें 1 चम्मच तेल, न बाहर निकलेगा पानी, न बिगड़ेगा स्वाद

अरहर की दाल

अरहर की दाल हर घर में बनाई-खाई जाती है। दाल चावल हो या दाल रोटी सबकुछ लोग खाना पसंद करते हैं। अरहर की दाल को अलग-अलग तड़के के साथ बनाकर भी खा सकते हैं, इसका स्वाद काफी अच्छा लगता है। कुकर में अरहर की दाल आसानी से बन भी जाती है। लेकिन कुछ घरों में कुकर में दाल बनाते हुए 1 चम्मच तेल मिलाया जाता है, आखिर ये कौन सा तेल होता है और इसे डालने से क्या फायदा होगा? चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं।