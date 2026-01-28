Arhar Dal Recipe: दाल पकाते समय कुकर में डालें 1 चम्मच तेल, न बाहर निकलेगा पानी, न बिगड़ेगा स्वाद

अरहर की दाल हर घर में बनाई-खाई जाती है। दाल चावल हो या दाल रोटी सबकुछ लोग खाना पसंद करते हैं। अरहर की दाल को अलग-अलग तड़के के साथ बनाकर भी खा सकते हैं, इसका स्वाद काफी अच्छा लगता है। कुकर में अरहर की दाल आसानी से बन भी जाती है। लेकिन कुछ घरों में कुकर में दाल बनाते हुए 1 चम्मच तेल मिलाया जाता है, आखिर ये कौन सा तेल होता है और इसे डालने से क्या फायदा होगा? चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं।
अक्सर ऐसा होता है कि दाल के हिसाब से आप कुकर में पानी डालती है लेकिन सीटी लगने के दौरान सारा पानी निकलकर बाहर आ जाता है। ऐसे में दाल तो गाढ़ी होती है, साथ में कुकर और गैस भी गंदी-पीली हो जाती है। इसलिए लोग तेल मिला देते हैं। 1 चम्मच तेल डालने से कुकर में बन रही दाल का पानी बाहर नहीं आता और इससे स्वाद पर भी असर पड़ता है।
अरहर की दाल बनाते हुए आपको सरसों का तेल 1 चम्मच मिलाना है। जब आप कुकर में दाल, पानी, हल्दी, नमक डाल दें, तब तेल डालना है। फिर कुकर का ढक्कन बंद कर गैस पर चढ़ाएं।
तेल डालने से दाल का पानी बाहर नहीं आएगा, कुकर में दाल चिपकेगी नहीं। दाल न ज्यादा पतली बनेगी और न ही गाढ़ी।
तेल डालने से अरहर की दाल का स्वाद भी सोंधा हो जाता है। इससे दाल चिकनी और स्वादिष्ट बन जाती है। साथ ही दाल जल्दी पक जाती है और नर्म रहती है।
सरसों का तेल मिलाने से अरहर की दाल जल्दी खराब नहीं होती। इसे 1 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं।
दाल बनाते हुए कुकर में 3 सीटी लगाएं। इतनी सीटी पर दाल आसानी से पक जाएगी और उसका झाग वाला पीला पानी बाहर नहीं निकलेगा।