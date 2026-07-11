बारिश में बार-बार क्यों होता है सर्दी-जुकाम? जानिए वैज्ञानिक कारण

बदलते मौसम में अक्सर घर के बड़े लोग खुद को सुरक्षित रखने कि सलाह देते हैं। इस मौसम में ज्यादातर लोगों को बुखार, सर्दी और जुकाम हो जाता हैं। क्या वाकई इसके पीछे मौसम वजह है? आइए, जानते हैं बारिश में बार-बार सर्दी-जुकाम होने के वैज्ञानिक कारण।
बारिश के मौसम में सर्दी-जुकाम होने के मुख्य कारणों में वायरस का हमला शामिल है। बारिश में नमी के कारण हवा में वायरस और बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं, जो बीमारियों का कारण बनते हैं।
बारिश में भीगने या ठंडी हवा से शरीर का तापमान गिर जाता है, जिससे शरीर अपनी एनर्जी तापमान को सामान्य करने में लगा देता है और बीमारी से लड़ने वाली इम्युनिटी कमजोर हो जाती है।
ठंडी हवा नाक की अंदरूनी झिल्ली यानी म्यूकस को सुखा देती है। यह झिल्ली वायरस को अंदर जाने से रोकती है, लेकिन सूखने पर वायरस आसानी से अंदर चले जाते हैं।
बारिश से बचने के लिए लोग अक्सर बंद और कम हवादार कमरों में रहते हैं। ऐसे में एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरस आसानी से फैल सकता है।
बारिश के मौसम में सर्दी जुकाम से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीएं। ऐसा करने से नाक के रास्ते नम रहते हैं, जिससे वायरस के फैलने से बचाव होता है। ठंड के मौसम में हर्बल सूप और चाय बेहतरी ऑप्शन है।
बारिश के मौसम में हेल्दी रहने के लिए हमेशा साबुन और पानी से हाथ धोएं। इसके अलावा चेहरे को छूने से बचें, खासतौर से होंठ और नाक को ना छुएं।