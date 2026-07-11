बारिश में बार-बार क्यों होता है सर्दी-जुकाम? जानिए वैज्ञानिक कारण

बार-बार सर्दी-जुकाम होने के कारण

बदलते मौसम में अक्सर घर के बड़े लोग खुद को सुरक्षित रखने कि सलाह देते हैं। इस मौसम में ज्यादातर लोगों को बुखार, सर्दी और जुकाम हो जाता हैं। क्या वाकई इसके पीछे मौसम वजह है? आइए, जानते हैं बारिश में बार-बार सर्दी-जुकाम होने के वैज्ञानिक कारण।