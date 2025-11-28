रोज खाना बनाने के लिए कौन सी कड़ाही है बेस्ट, कुकिंग होगी आसान

पीतल की कड़ाही

अगर पीतल की कड़ाही को खाना पकाने के लिए यूज करती हैं तो इसमे भी सावधानी रखने की जरूरत होती है। क्योंकि पीतल के बर्तन में खट्टी, दूध वाली चीजों को भूलकर भी नहीं पकाना चाहिए। जैसे दही और क्रीम से बनी ग्रेवी पीतल के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। जिससे ये खाने को हार्मफुल बना सकती हैं। पीतल नमक और एसिडिक फूड्स के साथ तेजी से रिएक्ट करते हैं। खट्टी ग्रेवी या सब्जी बनाने पर ये जिंक और कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं और इसे हार्मफुल बना सकते हैं।