रोज खाना बनाने के लिए कौन सी कड़ाही है बेस्ट, कुकिंग होगी आसान

खाना बनाने के लिए कई तरह के बर्तन मार्केट में मिलते हैं। लेकिन कड़ाही का इस्तेमाल लगभग हर घर में जरूर होता है। अब ये कड़ाही लोहे की हो सकती है या फिर एल्यूमिनियम की। इन दिनों नॉनस्टिक और अलग-अलग मेटल की कड़ाही मार्केट में मिलती है। जिसे लोग कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप रोजाना की कुकिंग को आसान और सेहत के लिए हार्मफुल नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन से मेटल की कड़ाही में खाना बनाना बेस्ट ऑप्शन है।
लोहे की कड़ाही में खाना पकाना सेहत के लिए अच्छा होता है। खासतौर पर हरी सब्जियों को आयरन कड़ाही में ही पकाएं। लेकिन इसे रोजाना कुकिंग के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं। क्योंकि लोहे की कड़ाही में खाना बनाने के फौरन बाद इसे खाली कर देना जरूरी होता है। अगर खाना कड़ाही में रह गया तो वो जल्दी ही काला पड़ जाएगा और उसकी रंगत और स्वाद दोनों खराब हो जाएंगे।
काफी सारे घरों में एल्यूमिनियम की कड़ाही का इस्तेमाल आमतौर पर होता है। लेकिन रोजाना कुकिंग के लिए एल्यूमिनियम की कड़ाही भी ठीक नहीं क्योंकि कुकिंग प्रोसेस में एल्यूमिनियम खाने में अब्जॉर्ब होता है और लगातार इसका इस्तेमाल हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है।
अगर पीतल की कड़ाही को खाना पकाने के लिए यूज करती हैं तो इसमे भी सावधानी रखने की जरूरत होती है। क्योंकि पीतल के बर्तन में खट्टी, दूध वाली चीजों को भूलकर भी नहीं पकाना चाहिए। जैसे दही और क्रीम से बनी ग्रेवी पीतल के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। जिससे ये खाने को हार्मफुल बना सकती हैं। पीतल नमक और एसिडिक फूड्स के साथ तेजी से रिएक्ट करते हैं। खट्टी ग्रेवी या सब्जी बनाने पर ये जिंक और कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं और इसे हार्मफुल बना सकते हैं।
नॉन स्टिक के बर्तनों को इस्तेमाल करना है तो इनकी देखरेख ज्यादा करनी होती है। धोते समय बर्तन में स्क्रैच ना पड़ें और ना ही इनकी कोटिंग निकले। साथ ही हाई हीट पर नॉन स्टिक बर्तनों को नहीं रखना चाहिए। जिसकी वजह से रोजाना कुकिंग के लिए नॉन स्टिक की कड़ाही का इस्तेमाल मुश्किल होता है।
रोज के खाना बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील की कड़ाही बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। क्योंकि इसमे खाने के मेटल के साथ रिएक्शन का डर नहीं होता। साथ ही स्टील की कड़ाही को इस्तेमाल करना और धोना भी आसान होता है। अगर आप इसमे सब्जी या दाल रखकर भूल गईं तो खाने के खराब होने का भी डर नहीं। इसलिए रोज की कुकिंग के लिए स्टेनलेस स्टील की कड़ाही का इस्तेमाल करें।
स्टेनलेस स्टील की कड़ाही में खाना बनाते वक्त चिपकता है तो सबसे पहले उसे गर्म करने का सही तरीका जान लें। कड़ाही को गैस पर रखें और गर्म हो जाने के बाद पानी के हल्के छींटे मारे। जब ये छींटे मोती की तरह इधर-उधर फैले और फिर उड़ जाएं। उसके बाद कड़ाही में तेल डालें और घुमाएं। जिससे कि तेल कड़ाही के सरफेस में चारों तरफ लग जाए। अब बस इसमे हल्दी, प्याज वगैरह डालकर भूनें और सब्जी पकाएं। इसमे कुकिंग आसान हो जाएगी।