भारत का कौन-सा शहर चूड़ियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है?

भारत में एक ऐसा शहर है, जहां हर दिन लाखों कांच की चूड़ियां तैयार होती हैं। यहां की चूड़ियां देश के लगभग हर कोने तक पहुंचती हैं और कई देशों में भी भेजी जाती हैं। इसी वजह से इस शहर को दुनिया की 'बैंगल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड' यानी चूड़ी राजधानी कहा जाता है। अगर आपने कभी रंग-बिरंगी कांच की चूड़ियां खरीदी हैं, तो हो सकता है वे इसी शहर में बनी हों। आइए जानते हैं इसकी खास कहानी।
उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद दुनिया भर में अपनी कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर है। इसी वजह से इसे 'बैंगल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड' कहा जाता है। यहां कई पीढ़ियों से चूड़ियां बनाने का काम किया जा रहा है। इस शहर की पहचान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इसकी चूड़ियों की खूब मांग है।
फिरोजाबाद में छोटे-बड़े सैकड़ों कारखाने हैं, जहां हर दिन लाखों कांच की चूड़ियां तैयार की जाती हैं। शादी, तीज, करवा चौथ, ईद, दिवाली और दूसरे त्योहारों पर बिकने वाली बड़ी संख्या में चूड़ियां यहीं से देशभर में भेजी जाती हैं। यहां के कारीगरों की महीन कारीगरी पूरी दुनिया में पसंद की जाती है।
फिरोजाबाद की चूड़ियां सिर्फ भारतीय बाजारों तक सीमित नहीं हैं। इन्हें एशिया, मध्य पूर्व और दूसरे कई देशों में भी भेजा जाता है। अलग-अलग रंग, डिजाइन और मजबूत कांच की वजह से इनकी अच्छी पहचान बनी हुई है। यही वजह है कि यह शहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाता है।
एक सुंदर कांच की चूड़ी तैयार करने के पीछे कई स्टेप्स होते हैं। पहले कांच को बहुत ज्यादा तापमान पर पिघलाया जाता है। फिर उसे आकार दिया जाता है, रंग चढ़ाया जाता है और आखिर में डिजाइन बनाकर उसकी जांच की जाती है। इस पूरे काम में कारीगरों की कुशलता सबसे बड़ी भूमिका निभाती है।
फिरोजाबाद को कांच उद्योग का बड़ा केंद्र भी माना जाता है। यहां चूड़ियों के अलावा गिलास, फूलदान, सजावटी सामान, लैंप और कई तरह के कांच के उत्पाद बनाए जाते हैं। इस उद्योग से हजारों परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है।
अगर आप उत्तर प्रदेश घूमने जाएं, तो फिरोजाबाद का चूड़ी बाजार जरूर देखें। यहां आपको हर रंग, आकार और डिजाइन की चूड़ियां मिल जाएंगी। कई दुकानों और कारखानों में चूड़ियां बनते हुए भी देखी जा सकती हैं, जो अपने आप में एक अलग अनुभव होता है।
फिरोजाबाद सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारतीय कारीगरी और परंपरा की पहचान है। यहां के कारीगरों की मेहनत और हुनर ने इसे दुनिया भर में खास जगह दिलाई है। यही कारण है कि जब भी कांच की खूबसूरत चूड़ियों की बात होती है, तो दुनिया की नजर इस भारतीय शहर पर जरूर जाती है।