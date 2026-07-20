भारत का कौन-सा शहर चूड़ियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है?

दुनिया की 'चूड़ी राजधानी' आखिर है कहां?

भारत में एक ऐसा शहर है, जहां हर दिन लाखों कांच की चूड़ियां तैयार होती हैं। यहां की चूड़ियां देश के लगभग हर कोने तक पहुंचती हैं और कई देशों में भी भेजी जाती हैं। इसी वजह से इस शहर को दुनिया की 'बैंगल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड' यानी चूड़ी राजधानी कहा जाता है। अगर आपने कभी रंग-बिरंगी कांच की चूड़ियां खरीदी हैं, तो हो सकता है वे इसी शहर में बनी हों। आइए जानते हैं इसकी खास कहानी।