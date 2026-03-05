पोहा, पराठे से ले कर चीला तक, सुबह नाश्ते में क्या खाना हेल्दी है? आलिया भट्ट के न्यूट्रीशनिस्ट ने दी रेटिंग

सबसे बढ़िया इंडियन ब्रेकफास्ट कौन सा है?

अब ये तो अपने भी सुना ही होगा कि ब्रेकफास्ट दिन भर की सबसे जरूरी मील होता है। अगर आप पौष्टिक और बैलेंस्ड मील से दिन की शुरुआत करते हैं, तो एनर्जी लेवल बना रहता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और ओवरऑल हेल्थ में भी बेनिफिट मिलता है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि सुबह नाश्ते में क्या खाना सबसे फायदेमंद है? आलिया भट्ट जैसे कई सिलेब्रिटीज के न्यूट्रीशनिस्ट डॉ सिद्धांत भार्गव ने कुछ पॉपुलर इंडियन ब्रेकफास्ट जैसे पोहा, पराठे को रेट किया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका ब्रेकफास्ट आखिर कितना हेल्दी है। (Credit - @dr.siddhant.bhargava_Instagram)