which dal you eat for body needs according to nutritional value शरीर की जरूरत के अनुसार खाएं दाल, जानें कौन सी दाल खाना है बेस्ट
Which dal is good for health: दाल प्रोटीन, फाइबर के साथ ही जरूरी मिनरल्स का स्त्रोत होती हैं। खासतौर पर वेजिटेरियन लोग दाल को डेली डाइट में खाते हैं। ऐसे में ये जान लें कौन सी दाल खाकर शरीर में किस कमी को दूर किया जा सकता है। 

AparajitaSun, 7 Sep 2025 03:04 PM
जानें कौन सी दाल खाएं

वेजिटेरियन और वीगन लोगों के लिए दाल और उनकी फलियां प्रोटीन और फाइबर का मेन सोर्स होती हैं। आमतौर पर डेली फूड में वेजिटेरियन दाल खाना प्रीफर करते हैं। लेकिन एक तरह की दाल खाने की बजाय अगर शरीर की जरूरत के मुताबिक इसे खाया जाए। तो ये ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी। जैसे मूंग दाल से लेकर चना, अरहर, मसूर जैसी दाल को खाने के बेस्ट फायदों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जानें कब कौन सी दाल खाने के ज्यादा फायदे होंगे।

मसूर दाल

मसूर की दाल उन लोगों के लिए खाना बेस्ट होगा जिन्हें आयरन की कमी होती है। ये दाल थकान और कमजोरी को दूर करने में मदद करती है।

चने की दाल

चने की दाल डायबिटीज में खाना अच्छा होता है। इस दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और ये ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं होने देती।

काली उड़द

काली उड़द यानी छिलका समेद उड़द की दाल को खाया जाए तो इसमे कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा होती है। जो शरीर में हड्डियों को मजबूती देती है। तो वेजिटेरियन लोगों को हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए काली उड़द जरूर खानी चाहिए।

हरी मूंग

हरी मूंग में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। सबसे खास बात कि इसका फाइबर घुलनशील होता है। जिसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है।

पीली मूंग

बिना छिलके वाली पीली मूंग की दाल कमजोर डाइजेशन वालों को खाना चाहिए। जिससे उन्हें प्रोटीन भी मिले और साथ ही पाचन भी आसानी से हो जाए। बच्चे और बूढ़ों को खासतौर पर पीली मूंग की दाल खिलाएं।

अरहर या तूर की दाल

अरहर या तूर की दाल में पोटैशियम और फोलेट की मात्रा होती है। जो हार्ट को हेल्दी रखती है। हाई बीपी होने पर भी अरहर की दाल खाना फायदेमंद होता है।

