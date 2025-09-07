शरीर की जरूरत के अनुसार खाएं दाल, जानें कौन सी दाल खाना है बेस्ट

जानें कौन सी दाल खाएं

वेजिटेरियन और वीगन लोगों के लिए दाल और उनकी फलियां प्रोटीन और फाइबर का मेन सोर्स होती हैं। आमतौर पर डेली फूड में वेजिटेरियन दाल खाना प्रीफर करते हैं। लेकिन एक तरह की दाल खाने की बजाय अगर शरीर की जरूरत के मुताबिक इसे खाया जाए। तो ये ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी। जैसे मूंग दाल से लेकर चना, अरहर, मसूर जैसी दाल को खाने के बेस्ट फायदों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जानें कब कौन सी दाल खाने के ज्यादा फायदे होंगे।