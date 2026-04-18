Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर पहनें इन रंगों के कपड़ें, दिखेंगी स्टाइलिश और मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

अक्षय तृतीया पर कौन से रंग चुनें

वैदिक पंचांग के अनुसार, हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस खास दिन पर मां लक्ष्मी और धन देवता भगवान कुबेर को पूजा जाता है। साथ ही इस दिन पर सोने की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप सोना खरीदते हैं, तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को मनाई जाएगी और पूजा के लिए कुछ विशेष रंगों का महत्व माना जाता है। अगर आप अक्षय तृतीया की पूजा करती हैं, तो इन रंगों के कपड़े पहन सकती हैं, इसमें आप स्टाइलिश दिखेंगी और मां लक्ष्मी की कृपी भी बरसेगी।