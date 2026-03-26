कहां बनी है भारत की आखिरी सड़क? समुद्री किनारों से होकर गुजरता है रास्ता

अरिचल मुनाई

धनुष्कोडी में सड़क का अंतिम बिंदु अरिचल मुनाई है। जहां पर जमीन बिल्कुल खत्म हो चुकी है और समुद्र ही समुंद्र दिखाई देता है। रामेश्वरम से धनुष्कोडी का रास्ता पूरे 20 किमी का है। जो एक अनोखी और रोमांच से भरपूर ड्राइव के लिए जाना जाता है। इस रास्ते पर आपको कभी ना भूलने वाला रोमांच मिलता है। इमेज सोर्स ( इंस्टाग्राम/ rajography)