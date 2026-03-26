कहां बनी है भारत की आखिरी सड़क? समुद्री किनारों से होकर गुजरता है रास्ता

भारत एक विशाल देश है और यहां पर नेचर के लगभग सारे नजारे देखने को मिल जाएंगे। नदी, पहाड़, झरने,रेगिस्तान, ऐतिहासिक स्थल से लेकर जंगल और अथाह समुद्र सबकुछ है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर भारत का आखिरा रास्ता कहां होगा? जहां पर सड़क खत्म हो जाती है।
पहाड़ों पर भारत के आखिरी गांव के बारे में तो कई बार सुना होगा। लेकिन समुंदर के किनारे भी एक ऐसी जगह है जहां पर समुंदर के बीचोंबीच चलते-चलते सड़क खत्म हो जाएगी। ये जगह है धनुष्कोडी। इमेज सोर्स (इंस्टाग्राम/ayodhyawale)
तमिलनाडु के राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 87 का हिस्सा जो रामेश्वरम से धनुष्कोडी तक जाता है। इमेज सोर्स ( इंस्टाग्राम/ ayodhyawale)
धनुष्कोडी में सड़क का अंतिम बिंदु अरिचल मुनाई है। जहां पर जमीन बिल्कुल खत्म हो चुकी है और समुद्र ही समुंद्र दिखाई देता है। रामेश्वरम से धनुष्कोडी का रास्ता पूरे 20 किमी का है। जो एक अनोखी और रोमांच से भरपूर ड्राइव के लिए जाना जाता है। इस रास्ते पर आपको कभी ना भूलने वाला रोमांच मिलता है। इमेज सोर्स ( इंस्टाग्राम/ rajography)
धनुष्कोडी कभी एक अच्छी खासी तटीय बस्ती थी। जहां पर चर्च, पोस्ट ऑफिस थे और लोग यहां पर रहते थे। लेकिन अब ये जगह वीरान हो चुकी है। इमेज सोर्स ( इंस्टाग्राम/redwolf_pixels)
यहां पर आपको सूने, वीरान पड़े चर्च जैसी इमारतों के अवशेष देखने को मिल जाएंगे। ( इमेज सोर्स- इंस्टाग्राम/ with_nishee)
पंबन आईलैंड को मंडपम शहर से जोड़ने वाला पुल, जो समुद्र के बीच में बना है। ये इंडिया का पहला 2 किमी जो वर्टिकली लिफ्ट हो जाता है। ( इमेज सोर्स- इंस्टाग्राम/ lalluztories)