गुजिया की स्टफिंग बच गई तो बना लें ये आसान सी डिशेज, कम मेहनत में हो जाएंगी तैयार

बनाएं टेस्टी मालपुए

गुजिया की बची हुई स्टफिंग की मदद से मालपुआ बनाकर तैयार कर लें। बस मावा की स्टफिंग को मिक्सर जार में डालें। साथ ही दूध डालकर पीस लें। जिसस स्मूद पेस्ट बन जाएं और सारे ड्राई फ्रूट्स भी पिस जाएं। बस अब इसमे मैदा या आटा डालकर एक बार फिर चलाएं और पेस्ट को बिल्कुल स्मूद बना लें। कड़ाही में तेल डालें और मालपुए तैयार करें। साथ ही चाशनी बनाकर उसमे तैयार मालपुए डालें। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं।