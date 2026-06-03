Fire Safety Tips: मालवीय नगर अग्निकांड के बाद हो जाएं अलर्ट! घर में आग लगे तो तुरंत करें ये 5 काम, ऐसे बचाएं अपनी जान

दिल्ली के मालवीय नगर में हादसा

दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह फ्लॉरिश स्टे नाम के होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर होटल और बिल्डिंग्स की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग होटल या घर में खुद को सुरक्षित मानकर चैन की नींद सोते हैं, लेकिन सुरक्षा में छोटी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है। आग लगने की घटनाएं पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं और गर्मियों में ऐसे मामले तेजी से बढ़ जाते हैं। कभी AC ब्लास्ट, तो कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से घरों में आग लग जाती है। ऐसे में अगर अचानक घर में आग लग जाए, तो घबराने की बजाय तुरंत सही कदम उठाना बेहद जरूरी होता है। आज हम आपको 5 ऐसे जरूरी फायर सेफ्टी टिप्स (Fire Safety Tips) बताएंगे, जो मुश्किल समय में आपकी और परिवार की जान बचा सकते हैं।