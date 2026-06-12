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Hair Treatment: नैनोप्लास्टिया करवाने से पहले जान लें ये बातें, बाल बनेंगे स्मूद या होगा नुकसान?

NanoPlastia Hair Treatment: आजकल स्मूद, शाइनी और फ्रिज-फ्री बाल पाने के लिए नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन क्या यह सच में बालों के लिए अच्छा है? जानिए इसके फायदे, नुकसान और ट्रीटमेंट के बाद जरूरी हेयर केयर टिप्स।

Shubhangi GuptaJun 12, 2026 02:58 pm IST
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हेयर प्रॉब्लम्स

अगर आपके बाल बार-बार उलझ जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिजी रहते हैं या उन्हें रोज स्टाइल करने में समय लगता है, तो आपने नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट का नाम जरूर सुना होगा। यह एक नया हेयर ट्रीटमेंट है जो बालों को स्मूद, शाइनी और मैनेजेबल बनाने का दावा करता है। लेकिन क्या यह सच में बालों के लिए अच्छा है? इसके फायदे, नुकसान और बाद में बालों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, आइए आसान भाषा में समझते हैं।

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क्या है नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट?

नैनोप्लास्टिया एक आधुनिक हेयर ट्रीटमेंट है जिसमें बालों के अंदर तक पोषण पहुंचाने के लिए खास फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। यह बालों को सीधा करने के साथ-साथ उन्हें मुलायम और चमकदार भी बनाता है। इसमें अमीनो एसिड, कोलेजन और दूसरे पोषक तत्व शामिल हो सकते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान बालों पर प्रोडक्ट लगाया जाता है और फिर हीट की मदद से उसे सील किया जाता है ताकि लंबे समय तक असर बना रहे।

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नैनोप्लास्टिया के फायदे

इस ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बाल पहले से ज्यादा स्मूद और फ्रिज-फ्री दिखने लगते हैं। बालों को संभालना आसान हो जाता है और रोजाना स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कम करना पड़ता है। कई लोगों को इसके बाद बाल ज्यादा चमकदार और हेल्दी भी लगते हैं। अगर आपके बाल बहुत रूखे और बेजान दिखते हैं, तो यह ट्रीटमेंट उनके लुक को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

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क्या यह हर किसी के लिए सही है?

नैनोप्लास्टिया ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है, लेकिन हर हेयर टाइप पर इसका असर अलग हो सकता है। बहुत ज्यादा डैमेज बालों वाले लोगों को पहले किसी हेयर एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपके बाल पहले से कई केमिकल ट्रीटमेंट झेल चुके हैं, तो यह जानना जरूरी है कि नया ट्रीटमेंट उन पर कैसा असर डालेगा। सही जानकारी के बाद ही फैसला लें।

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क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं?

किसी भी हेयर ट्रीटमेंट की तरह नैनोप्लास्टिया के भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। अगर इसे सही तरीके से ना किया जाए तो बाल ड्राई या कमजोर महसूस हो सकते हैं। बार-बार हीट का इस्तेमाल भी बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा गलत प्रोडक्ट या अनुभवहीन व्यक्ति से करवाने पर मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए हमेशा भरोसेमंद सैलून और प्रशिक्षित प्रोफेशनल को चुनें।

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ट्रीटमेंट के बाद बाल कैसे धोएं?

नैनोप्लास्टिया के बाद बालों की देखभाल बहुत जरूरी होती है। कोशिश करें कि सल्फेट-फ्री शैंपू का इस्तेमाल करें क्योंकि यह ट्रीटमेंट का असर लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। बहुत गर्म पानी से बाल धोने से बचें। हल्के गुनगुने या सामान्य पानी से बाल साफ करें। जरूरत से ज्यादा बार शैंपू करने की बजाय बालों को उनकी जरूरत के अनुसार ही धोएं।

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बालों को हेल्दी रखने के टिप्स

ट्रीटमेंट के बाद नियमित रूप से हेयर मास्क और कंडीशनर का इस्तेमाल करें। इससे बालों में नमी बनी रहती है और वे मुलायम महसूस होते हैं। बालों को तेज धूप और प्रदूषण से बचाने की कोशिश करें। अगर आप हीट टूल्स इस्तेमाल करते हैं तो पहले हीट प्रोटेक्टेंट जरूर लगाएं। साथ ही पर्याप्त पानी पिएं और अच्छी डाइट लें ताकि बाल अंदर से भी मजबूत बने रहें।

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क्या नैनोप्लास्टिया करवाना चाहिए?

अगर आप ऐसे ट्रीटमेंट की तलाश में हैं जो बालों को लंबे समय तक स्मूद और मैनेजेबल बनाए, तो नैनोप्लास्टिया एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि सिर्फ ट्रेंड देखकर फैसला ना लें। अपने बालों की स्थिति, बजट और बाद की देखभाल को ध्यान में रखें। सही सैलून, सही प्रोडक्ट और अच्छी हेयर केयर के साथ यह ट्रीटमेंट आपके बालों को खूबसूरत और स्टाइलिश लुक दे सकता है।

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