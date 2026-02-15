Korean Soju Drink: पता है कैसे बनती है कोरियाई सोजू ड्रिंक, मजेदार है पीने का तरीका

कोरियाई सोजू ड्रिंक

भारत में कोरियन कल्चर को खूब पसंद किया जा रहा है। ज्यादातर लोग कोरियन खाना पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोग कोरियाई ड्रामा देखने के शौकीन है। अगर आप कोरियन ड्रामा देखते हैं तो आपने उसमें सोजू ड्रिंक पीते लोगों को जरूर देखा होगा। सोजू को कोरिया का नेशनल ड्रिंक कहा जाता है। यहां हम बता रहे हैं क्या है कोरियाई सोजू ड्रिंक, कैसे बनती है और इसे कोरियाई लोग कैसे पीते हैं।