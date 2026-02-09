वैलेंटाइन डे को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिर्फ महाज्ञानी व्यक्ति ही दे पाएगा सही जवाब

क्यों मनाया जाता है वैलेंटाइन डे

7 से 14 फरवरी तक वैलेंटाइन वीक मनाया जाता है। रोज डे से शुरू होकर वैलेंटाइन डे का दिन कपल्स के लिए बेहद खास होता है। वैलेंटाइन डे की शुरुआत संत वैलेंटाइन (Saint Valentine) से जुड़ी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि तीसरी शताब्दी में रोम के एक पादरी संत वैलेंटाइन ने प्रेम और विवाह के अधिकार के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। रोमन सम्राट क्लॉडियस द्वितीय को लगता था कि शादीशुदा सैनिक अच्छे योद्धा नहीं होते। उन्होंने सैनिकों की शादी पर रोक लगा दी थी।