Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलवैलेंटाइन डे को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिर्फ महाज्ञानी व्यक्ति ही दे पाएगा सही जवाब

वैलेंटाइन डे को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिर्फ महाज्ञानी व्यक्ति ही दे पाएगा सही जवाब

वैलेंटाइन वीक चल रहा है। कपल्स इस पूरे हफ्ते को बेहद खास तरीके से सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। अगर आप सच्चे आशिक है तो जरा हमें बताएं कि वैलेंटाइन डे को संस्कृत में क्या कहते हैं?

Deepali SrivastavaFeb 09, 2026 04:52 pm IST
1/8

क्यों मनाया जाता है वैलेंटाइन डे

7 से 14 फरवरी तक वैलेंटाइन वीक मनाया जाता है। रोज डे से शुरू होकर वैलेंटाइन डे का दिन कपल्स के लिए बेहद खास होता है। वैलेंटाइन डे की शुरुआत संत वैलेंटाइन (Saint Valentine) से जुड़ी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि तीसरी शताब्दी में रोम के एक पादरी संत वैलेंटाइन ने प्रेम और विवाह के अधिकार के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। रोमन सम्राट क्लॉडियस द्वितीय को लगता था कि शादीशुदा सैनिक अच्छे योद्धा नहीं होते। उन्होंने सैनिकों की शादी पर रोक लगा दी थी।

2/8

विरोध किया गया

संत वैलेंटाइन ने सम्राट की इस बात का पुरजोर विरोध किया और चुपचाप प्रेमियों की शादी कराई। बस इस बात से खफा सम्राट ने संत को जेल में डाल दिया और 14 फरवरी को उन्हें फांसी दे दी गई। बस इसी फांसी के दिन से शुरू हुआ वैलेंटाइन डे। इस बात का प्यार से दूर-दूर तक नाता नहीं है लेकिन वह प्यार के लिए लड़ाई लड़े थे, इसलिए इसे प्यार का दिन कहा जाने लगा।

3/8

पहली बार कब मना

वैलेंटाइन की अधिकारिक घोषणा 496 ईस्वी में पोप गेलासियस प्रथम द्वारा की गई थी। इसके बाद यूरोप से लेकर पूरी दुनिया में इसे प्रेम का प्रतीक माना जाने लगा। वैलेंटाइन डे मनाने का खास मकसद रिश्ते में प्यार और मजबूती को बनाए रखना है।

4/8

नाम है मशहूर

संत के नाम पर वैलेंटाइन डे का नाम पड़ा है और हिंदी में इसे प्रेम दिवस कहा जाता है। इस दिन को प्रेम के तौर पर जाना जाता है।

5/8

संस्कृत में क्या कहते हैं?

सवाल है कि वैलेंटाइन डे को संस्कृत में क्या कहा जाता है। किसी भी शब्द के कई मतलब होते हैं और उन्हें हिंदी-इंग्लिश में बोला जाता है। जैसे इंग्लिश में वैलेंटाइन, हिंदी में प्रेम दिवस तो संस्कृत में क्या हुआ?

6/8

क्या है सही जवाब

आपने शायद आजतक वैलेंटाइन डे का संस्कृत नाम सोचा नहीं होगा और इसका नाम इतना आसान भी नहीं है। संस्कृत का विद्वान ही इसे बता सकता है।

7/8

यहां जानिए जवाब

दरअसल, वैलेंटाइन डे को संस्कृत में स्नेह दिवसः या प्रणय दिवसः कहा जाता है। इसका अर्थ है प्रेम और जुड़ाव का दिन।

8/8

रोज-प्रपोज डे

ऐसे ही रोज डे को गुलाब दिवस: और पाटलपुष्प दिवस: कहते हैं। तो वही प्रपोज डे को प्रस्ताव दिवस: कहते हैं।

