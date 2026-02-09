वैलेंटाइन डे को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिर्फ महाज्ञानी व्यक्ति ही दे पाएगा सही जवाब

7 से 14 फरवरी तक वैलेंटाइन वीक मनाया जाता है। रोज डे से शुरू होकर वैलेंटाइन डे का दिन कपल्स के लिए बेहद खास होता है। वैलेंटाइन डे की शुरुआत संत वैलेंटाइन (Saint Valentine) से जुड़ी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि तीसरी शताब्दी में रोम के एक पादरी संत वैलेंटाइन ने प्रेम और विवाह के अधिकार के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। रोमन सम्राट क्लॉडियस द्वितीय को लगता था कि शादीशुदा सैनिक अच्छे योद्धा नहीं होते। उन्होंने सैनिकों की शादी पर रोक लगा दी थी।
संत वैलेंटाइन ने सम्राट की इस बात का पुरजोर विरोध किया और चुपचाप प्रेमियों की शादी कराई। बस इस बात से खफा सम्राट ने संत को जेल में डाल दिया और 14 फरवरी को उन्हें फांसी दे दी गई। बस इसी फांसी के दिन से शुरू हुआ वैलेंटाइन डे। इस बात का प्यार से दूर-दूर तक नाता नहीं है लेकिन वह प्यार के लिए लड़ाई लड़े थे, इसलिए इसे प्यार का दिन कहा जाने लगा।
वैलेंटाइन की अधिकारिक घोषणा 496 ईस्वी में पोप गेलासियस प्रथम द्वारा की गई थी। इसके बाद यूरोप से लेकर पूरी दुनिया में इसे प्रेम का प्रतीक माना जाने लगा। वैलेंटाइन डे मनाने का खास मकसद रिश्ते में प्यार और मजबूती को बनाए रखना है।
संत के नाम पर वैलेंटाइन डे का नाम पड़ा है और हिंदी में इसे प्रेम दिवस कहा जाता है। इस दिन को प्रेम के तौर पर जाना जाता है।
सवाल है कि वैलेंटाइन डे को संस्कृत में क्या कहा जाता है। किसी भी शब्द के कई मतलब होते हैं और उन्हें हिंदी-इंग्लिश में बोला जाता है। जैसे इंग्लिश में वैलेंटाइन, हिंदी में प्रेम दिवस तो संस्कृत में क्या हुआ?
आपने शायद आजतक वैलेंटाइन डे का संस्कृत नाम सोचा नहीं होगा और इसका नाम इतना आसान भी नहीं है। संस्कृत का विद्वान ही इसे बता सकता है।
दरअसल, वैलेंटाइन डे को संस्कृत में स्नेह दिवसः या प्रणय दिवसः कहा जाता है। इसका अर्थ है प्रेम और जुड़ाव का दिन।
ऐसे ही रोज डे को गुलाब दिवस: और पाटलपुष्प दिवस: कहते हैं। तो वही प्रपोज डे को प्रस्ताव दिवस: कहते हैं।