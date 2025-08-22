वेट लॉस के लिए रागी डाइट में शामिल करना है तो बना लें ये आसान सी 6 डिशेज

रागी अम्बली

रागी अम्बली एक ड्रिंक है जो ना केवल प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में देती है बल्कि इसे बनाने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं होती बस रागी के आटे का घोल बना लें। फिर गैस पर पानी डालकर गर्म करें और रागी के घोल में पानी में डालकर तेजी से लाएं। जिससे गांठ ना पड़ें। धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि पानी सोख ना लें और पक ना जाए। बस गैस की फ्लेम को बंद करें और तैयार रागी के मिक्सचर को पानी में डाल कर आठ घंटे के लिए छोड़ दें। जिससे कि ये फर्मेंट हो जाए। बस अगली सुबह पानी में हाथ की मदद से घोल कर पतला कर लें। इसमे दही, नमक, भुना जीरा डालें। पुदीना पत्ता डालकर छाछ की तरह तैयार करें और पिएं। ये रागी अम्बली ब्रेकफास्ट और स्नैक्स दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमे चाहें तो प्याज, धनिया, मिर्चा भी डालकर टेस्टी बना सकते हैं।