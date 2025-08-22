weight loss friendly 6 ragi recipes perfect for breakfast dinner to add in diet वेट लॉस के लिए रागी डाइट में शामिल करना है तो बना लें ये आसान सी 6 डिशेज
वेट लॉस के लिए रागी डाइट में शामिल करना है तो बना लें ये आसान सी 6 डिशेज

Weight loss ragi recipes: वेट लॉस करना चाहते हैं और प्रोटीन, कैल्शियम से भरपूर रागी को डाइट में शामिल करना है तो इन आसान सी 6 डिशेज को बनाना सीख लें। ये वेट लॉस को आसान बना देंगी और मिलेगा भरपूर पोषण।

AparajitaFri, 22 Aug 2025 04:30 PM
रागी से बनी डिशेज

रागी कैल्शियम, प्रोटीन,आयरन और फाइबर से भरपूर होती है। इसे डाइट में शामिल करना एक हेल्दी ऑप्शन है। खासतौर पर महिलाओं को रागी जरूर खानी चाहिए। लेकिन काफी सारी महिलाएं कंफ्यूज रहती हैं कि रागी से कौन सी डिश बनाएं। जो ना केवल आसानी से बन जाए बल्कि खाने में भी टेस्टी हो। तो रागी से बनी इन 6 आसान डिश को जरूर नोट कर लें।

रागी अम्बली

रागी अम्बली एक ड्रिंक है जो ना केवल प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में देती है बल्कि इसे बनाने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं होती बस रागी के आटे का घोल बना लें। फिर गैस पर पानी डालकर गर्म करें और रागी के घोल में पानी में डालकर तेजी से लाएं। जिससे गांठ ना पड़ें। धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि पानी सोख ना लें और पक ना जाए। बस गैस की फ्लेम को बंद करें और तैयार रागी के मिक्सचर को पानी में डाल कर आठ घंटे के लिए छोड़ दें। जिससे कि ये फर्मेंट हो जाए। बस अगली सुबह पानी में हाथ की मदद से घोल कर पतला कर लें। इसमे दही, नमक, भुना जीरा डालें। पुदीना पत्ता डालकर छाछ की तरह तैयार करें और पिएं। ये रागी अम्बली ब्रेकफास्ट और स्नैक्स दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमे चाहें तो प्याज, धनिया, मिर्चा भी डालकर टेस्टी बना सकते हैं।

रागी बॉल्स

रागी बॉल्स साउथ इंडिया की फेमस डिश है। इसे बनाने के लिए रागी के आटे को पानी में डालकर घोल बना लें। फिर पैन में दो कप पानी डालकर उसमे नमक और देसी घी डालें। साथ ही रागी का घोल डालकर चलाएं। जिससे गांठ ना पड़ें। चलाते हुए पकाएं, जब इसका कलर चेंज हो जाए और उबाल आने लगे तो बचा हुआ सारा रागी का आटा डालकर पकने दें। ध्यान रहे कि इसे छूएं नहीं। पांच मिनट बाद चलाएं और धीरे-धीरे पकने दें। फिर चलाते हुए पकाएं और जब ये गाढ़ा होकर सूख जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें। बस इसे स्पैचुला की मदद से उठाकर हाथों से गोल करें और सांभर या चटनी के साथ सर्व करें।

रागी की पूड़ी

रागी की पूड़ी बनाने के लिए गेहूं के आटे के साथ रागी का आटा मिक्स करें। साथ ही सूजी और नमक डालकर मिक्स कर लें। अब पानी डालकर आटा गूंथें और गर्मागर्म पूड़ियां तलकर बनाएं। आप चाहें तो पराठा भी सेंक सकती हैं।

रागी डोसा

रागी डोसा बनाने के लिए रागी के आटे जितनी मात्रा में सूजी को पीसकर लें। और उतनी ही मात्रा में दही डालें। अब पानी डालकर घोल तैयार करें और क्रिस्पी डोसा बनाएं।

रागी सूप

सब्जियों को बारीक काटकर लहसुन के साथ फ्राई करें और उसमे रागी का घोल डालें। बस नमक, काली मिर्च डालकर स्वादानुसार पकाएं और तैयार है टेस्टी रागी सूप।

रागी उपमा

रागी उपमा की रेसिपी भी आसान है और फटाफट बनकर रेडी हो जाती है। वेट लॉस के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले पैन में तेल डालकर राई चटकाएं। साथ ही जीरा, हरी मिर्च और चने की दाल एक चम्मच डालें। साथ ही काजू, करी पत्ता और प्याज डालकर भूनें। हरी मिर्च स्वादानुसार डालें। गाजर, मटर, शिमला मिर्च डालकर भूनें। हल्का पक जाने पर टमाटर डालकर पकाएं और सूजी डालें। जब सूजी भुन जाए तो रागी का आटा डालकर मिक्स करें। स्वादानुसार नमक डालें और धीमी फ्लेम पर भून लें। पानी डालकर तेजी से चलाएं और पकाएं। बस जब पानी सूख जाए और सूजी, रागी पक जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें। ऊपर से देसी घी डालें और ढंककर दो मिनट छोड़ दें। रेडी है रागी उपमा। वेट लॉस के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है।

