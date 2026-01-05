सर्दियों में बनाकर खाएं ये 7 तरह के भरवां पराठे, स्वाद भी मिलेगा और वेट लॉस भी होगा!

वेट लॉस के लिए भरवां पराठे

सर्दियों के मौसम में गरमा-गरम भरवां पराठे खाने का मजा ही कुछ और है। इन दिनों सुबह के नाश्ते में कभी आलू, कभी गोभी, कभी बथुआ और मेथी जैसी हरी सब्जियों के पराठे बनते हैं, जो खाने में बड़े स्वाद लगते हैं। लेकिन जो लोग वेट लॉस करने की सोच रहे हैं, वो पराठे खाने से जरा डरते हैं कि ये कहीं उनका वजन ना बढ़ा दें। गुड न्यूज ये है कि सर्दियों में आप भरवां पराठों का मजा ले कर भी वेट लॉस कर सकते हैं। कुछ ऐसे पराठे हैं, जो प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट का अच्छा सोर्स हैं। थोड़े कम घी तेल के साथ इन्हें बनाकर खाया जाए, तो ये काफी अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो सकते हैं। आइए जानते हैं-