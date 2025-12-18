लहंगा-साड़ी से हटकर कुछ खास पहनना है? इस शादी सीजन ये 7 एथनिक आउटफिट ट्राई करें!

लहंगे-साड़ी की जगह पहनें ये एथनिक आउटफिट

शादियों में ज्यादातर महिलाएं या तो साड़ी स्टाइल करती हैं या लहंगे। किसी खास की शादी हो, तो लहंगे या भारी सी साड़ी के अलावा कोई ऑप्शन समझ नहीं आता। अब अगर आप सबसे अलग हटकर दिखना जाती हैं, तो लहंगे साड़ी में तो बात बन नहीं बनेगी। इसके अलावा क्या कोई दूसरे ऑप्शन हैं? बिल्कुल हैं, अगर आप एथिनिक वियर में ही कुछ अलग हटकर ढूंढ रही हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। (Images Credit: Pinterest)