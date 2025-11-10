इस शादी सीजन ट्रेंड में हैं ब्लाउज के ये 8 फैंसी डिजाइन, नई साड़ी तैयार कर रहीं तो सेव कर लें

ब्लाउज के फैंसी डिजाइन

शादियों के फंक्शन में साड़ी से परफेक्ट ऑप्शन कुछ नहीं। अब इसके लिए आप डिजाइनर साड़ियां ले लेती हैं, लेकिन असली लुक तो तभी आता है, जब आप फैंसी ब्लाउज स्टिच कराएं। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी ब्लाउज डिजाइन ले कर आए हैं, जो ट्रेंड में हैं। नई साड़ी ले रही हैं, तो ये डिजाइन स्टिच करा सकती हैं। (All Images Credit: Pinterest)