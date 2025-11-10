इस शादी सीजन ट्रेंड में हैं ब्लाउज के ये 8 फैंसी डिजाइन, नई साड़ी तैयार कर रहीं तो सेव कर लें

शादियों के फंक्शन में साड़ी से परफेक्ट ऑप्शन कुछ नहीं। अब इसके लिए आप डिजाइनर साड़ियां ले लेती हैं, लेकिन असली लुक तो तभी आता है, जब आप फैंसी ब्लाउज स्टिच कराएं। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी ब्लाउज डिजाइन ले कर आए हैं, जो ट्रेंड में हैं। नई साड़ी ले रही हैं, तो ये डिजाइन स्टिच करा सकती हैं। (All Images Credit: Pinterest)
सिंगल डोरी की जगह ये डबल डोरी वाला पैटर्न स्टिच करा सकती हैं। हेवी एंब्रॉयडरी वाले ब्लाउज पीस में ये परफेक्ट रहेगा। ब्लाउज को और भी हेवी लुक देने का काम करेंगी लटकन, जिन्हें आप बैक पर या स्लीव्स पर भी अटैच करा सकती हैं।
ये ब्लाउज डिजाइन भी काफी यूनिक और अट्रैक्टिव लुक देगा। इसमें मैचिंग पैच वर्क है, जो देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है। अगर आपको थोड़े सिंपल और मिनिमल डिजाइन पसंद हैं, तो इसे ट्राई कर सकती हैं।
आजकल पर्ल और बीड्स वाले ब्लाउज काफी ट्रेंड में हैं। आप कुछ इस तरह बैक पर पर्ल वाली डोरी डिजाइन करा सकती हैं। ये देखने में बेहद ही फैंसी लगता है और आपके ब्लाउज को डिजाइनर लुक देता है।
ब्लाउज की बैक पर आप नेट फैब्रिक भी अटैच करा सकती हैं। ये काफी फैंसी लुक देता है। खासतौर से अगर आपकी साड़ी या लहंगा नेट फैब्रिक का है तो ये पैटर्न आपको जरूर ट्राई करना चाहिए।
हेवी कढ़ाई वाला ब्लाउज पीस है, तो उसे और भी फैंसी लुक देने के लिए हेवी लटकन अटैच कराएं। साथ में ये स्टाइलिश नेकलाइन भी बेहद खूबसूरत लुक देगी।
बैकलेस ब्लाउज की जगह ये ट्रेंडी डिजाइन भी आप ट्राई कर सकती हैं। इसमें नीचे की तरह डोरी अटैच की जाती है, जो परफेक्ट फिटिंग भी देती है और स्टाइलिश लुक भी। सिंपल ब्लाउज पीस हो या एंब्रॉयडरी वाला, ये आप हर किसी में ट्राई कर सकती हैं।
ये स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन भी आप ट्राई कर सकती हैं। ये काफी फैंसी लुक देगा। बैकलेस ब्लाउज की दीवानी हैं, तो ये पैटर्न ट्राई करें। आपका सिंपल ब्लाउज पीस भी काफी अट्रैक्टिव लगेगा।
कुछ इस तरह का डिजाइन भी आपके हेवी ब्लाउज पीस के लिए परफेक्ट रहेगा। ये डबल डोरी पैटर्न है, जो देखने में काफी फैंसी लगता है। इसमें लटकन अटैच करा के आप और भी सुंदर लुक क्रिएट कर सकती हैं।