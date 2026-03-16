काली मिर्च से लेकर दूध तक, पानी से ऐसे करें इन 6 चीजों में मिलावट की पहचान

खाने में मिलावट की समस्या

आजकल खाने की कई चीजों में मिलावट की खबरें सामने आती रहती हैं। मिलावटी खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम खाने की चीजों की शुद्धता पर ध्यान दें। अच्छी बात यह है कि कुछ साधारण तरीकों से घर पर ही मिलावट की पहचान की जा सकती है। पानी की मदद से किए जाने वाले कुछ आसान टेस्ट आपको यह समझने में मदद कर सकते हैं कि खाना असली है या उसमें मिलावट है।