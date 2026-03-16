काली मिर्च से लेकर दूध तक, पानी से ऐसे करें इन 6 चीजों में मिलावट की पहचान

आजकल खाने की कई चीजों में मिलावट की खबरें सामने आती रहती हैं। मिलावटी खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम खाने की चीजों की शुद्धता पर ध्यान दें। अच्छी बात यह है कि कुछ साधारण तरीकों से घर पर ही मिलावट की पहचान की जा सकती है। पानी की मदद से किए जाने वाले कुछ आसान टेस्ट आपको यह समझने में मदद कर सकते हैं कि खाना असली है या उसमें मिलावट है।
काली मिर्च में कभी-कभी पपीते के बीज जैसी मिलावट की जाती है। इसे पहचानने के लिए एक गिलास पानी लें और उसमें कुछ काली मिर्च डाल दें। अगर काली मिर्च असली होगी तो वह पानी में नीचे बैठ जाएगी। लेकिन अगर उसमें मिलावट होगी तो कुछ दाने ऊपर तैर सकते हैं। यह एक बहुत आसान तरीका है जिससे काली मिर्च की शुद्धता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
लौंग की शुद्धता भी पानी की मदद से जांची जा सकती है। एक गिलास पानी में कुछ लौंग डालें। अगर लौंग असली है तो वह या तो नीचे बैठ जाएगी या फिर पानी में सीधी खड़ी रह सकती है। लेकिन अगर लौंग में मिलावट है या उसमें नकली हिस्से मिलाए गए हैं, तो वह पानी की सतह पर तैर सकती है या अलग तरह से दिखाई दे सकती है।
हल्दी में कभी-कभी आर्टिफिशियल रंग मिलाए जाते हैं। इसकी जांच करने के लिए एक गिलास पानी लें और उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालें। ध्यान रखें कि इसे हिलाएं नहीं। अगर हल्दी शुद्ध है तो वह धीरे-धीरे नीचे बैठ जाएगी। लेकिन अगर उसमें मिलावटी रंग मिला होगा तो वह पानी में घुलकर पानी का रंग बदल सकता है।
शहद की शुद्धता जांचने के लिए पानी का टेस्ट बहुत आसान है। एक गिलास पानी में एक चम्मच शहद डालें। अगर शहद असली है तो वह सीधे नीचे बैठ जाएगा और जल्दी नहीं घुलेगा। लेकिन अगर शहद में मिलावट है तो वह जल्दी पानी में घुल सकता है या पानी में फैल सकता है। यह टेस्ट घर पर आसानी से किया जा सकता है।
अंडे की ताजगी भी पानी से जांची जा सकती है। एक कप या कटोरे में पानी भरें और उसमें साबुत अंडा डालें। अगर अंडा ताजा है तो वह पानी में नीचे बैठ जाएगा और सीधा रहेगा। लेकिन अगर अंडा पुराना हो गया है तो वह ऊपर तैर सकता है। ऐसा अंडे के अंदर हवा बढ़ जाने के कारण होता है।
दूध में कभी-कभी डिटर्जेंट जैसी चीजों की मिलावट की जाती है। इसकी जांच के लिए थोड़ा दूध लें और उसमें बराबर मात्रा में पानी मिलाएं। अब इसे अच्छी तरह हिलाएं। अगर दूध में मिलावट होगी तो उसमें ज्यादा झाग यानी लाथर बनेगा। लेकिन अगर दूध शुद्ध होगा तो झाग बहुत हल्का और पतला दिखाई देगा।
घर पर किए जाने वाले ये छोटे-छोटे टेस्ट हमें खाने की चीजों की शुद्धता के बारे में जानकारी दे सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह वैज्ञानिक जांच का विकल्प नहीं हैं, लेकिन इससे शुरुआती पहचान जरूर हो सकती है। अगर आपको किसी खाने की चीज में मिलावट का शक हो, तो उसका इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतना बेहतर होता है।