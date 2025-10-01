फिट रहना है तो जान लें शरीर के किस अंग को पसंद है कौन सी एक्सरसाइज

सेहतमंद बने रहने के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता है। कभी जिम में घंटों पसीना बहाता है तो कभी योग का सहारा लेता है। बावजूद इसके कई बार समस्याएं और रोग शरीर में बने रहते हैं। रोजमर्रा की जाने वाली एक्सरसाइज का संबंध सिर्फ वेट लॉस से नहीं होता है, बल्कि ये आपके पूरे शरीर को हेल्दी रखने का भी एक आसान तरीका है। कितना अच्छा हो, अगर आपको यह पता चल जाए कि शरीर के किस अंग के लिए कौन सी एक्सरसाइज फायदेमंद होती है, ताकि उसी रोग पर सीधा काम किया जा सकें। अगर आप भी ऐसी ख्वाहिश रखते हैं तो आइए जानते हैं शरीर के किस अंग को कौन सी एक्सरसाइज पसंद होती है।
लिवर को पैदल चलना बेहद पसंद है। नियमित वॉक से यह मजबूत बनता है और शरीर से इसकी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की क्षमता अच्छी होती है। आपके लिवर को एरोबिक व्यायाम, भुजंगासन और धनुरासन जैसे योग के साथ हल्का कार्डियो पसंद है। सप्ताह में 4-5 बार 20 मिनट की हल्की जॉगिंग या योग जरूर करें।
दिल को डीप ब्रीदिंग के साथ कार्डियो व्यायाम जैसे दौड़ना, तेज चलना, साइकिल चलाना, और तैराकी सबसे ज्यादा पसंद है। गहरी सांस लेने से दिल मजबूत बनता है और लंबे समय तक हेल्दी बना रहता है। ये व्यायाम हृदय गति को बढ़ाते हैं, रक्त संचार में सुधार करते हैं, हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाते हैं। यह रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में भी मदद करता है। रोजाना 30 मिनट की तेज वॉक या 20 मिनट की जॉगिंग, आपके दिल को बेहद पसंद है।
हल्का व्यायाम जैसे वॉकिंग, अर्ध मत्स्येन्द्रासन जैसे योग, और हाइड्रेशन के साथ पंजों के बल खड़ा होना किडनी की सेहत को अच्छा लगता है। इन भी चीजों से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होने के साथ रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। जिससे गुर्दे का कार्य अच्छी तरह हो पाता है। रोजाना 20 मिनट की हल्की सैर और पर्याप्त पानी पीना किडनी को पसंद होता है।
मेडिटेशन,योग, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज ब्रेन की सबसे फेवरेट एक्रसाइज है। दिमाग को तेज बनाए रखने के लिए आप शतरंज, क्विज, मेमोरी गेम्स, तेज चलना जैसी चीजों की मदद ले सकते हैं। ये सभी व्यायाम तनाव कम करके एकाग्रता बढ़ाकर मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। रोजाना 10 मिनट का ध्यान या सुडोकू खेलें। बता दें, शारीरिक गतिविधि मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति बेहतर होती है। यह न्यूरॉन्स (neurons) के विकास को बढ़ावा देकर स्मृति और एकाग्रता में सुधार करती है।
पेट को लॉफिंग एक्सरसाइज यानी हंसी बेहद पसंद होती है। पाचन तंत्र को अच्छा बनाए रखने के लिए रोजाना जोर-जोर से हंसें। ऐसा करने से डाइजेशन अच्छा होता है और पेट हल्का और एक्टिव महसूस करता है। इसके अलावा आप पवनमुक्तासन, भुजंगासन और कोर एक्सरसाइज जैसे प्लैंक और क्रंचेस भी कर सकते हैं। ये व्यायाम पाचन तंत्र को बेहतर बनाकर कब्ज जैसी समस्या से राहत देकर आंतों को स्वस्थ रखते हैं।
आपकी खूबसूरत त्वचा को दांतों का आपस में खटखटाना पसंद है। ऐसा करने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है।
फेफड़ों का पसंदीदा व्यायाम अनुलोम-विलोम और भस्त्रिका जैसे प्राणायाम, योग, एरोबिक और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ये सभी व्यायाम फेफड़ों की क्षमता बढ़ाकर ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं। रोजाना 10-15 मिनट का प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें।