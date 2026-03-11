आपने देखे हार्दिक की लेडी लव माहिका के ट्रेडिशनल लुक्स? लहंगा हो या सूट ढाती हैं कहर!

माहिका शर्मा के ट्रेडिशनल लुक्स

क्रिकेटर हार्दिक पंड्या की लेडी लव माहिका शर्मा अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। खासतौर से उनके लुक्स फैंस को बेहद ही पसंद आते हैं। पेशे से वो एक मॉडल हैं तो जाहिर है उनका फैशन भी टॉप लेवल का है। सिर्फ वेस्टर्न ही नहीं ट्रेडिशनल आउटफिट्स में भी वो ग्लैम का ऐसा तड़का लगाती हैं कि फैंस का क्रेजी होना बनता है। ऐसे में अगर आप भी अपने ट्रेडिशनल लुक को खास बनाना चाहती हैं, तो महिका के कुछ पॉपुलर ट्रेडिशनल लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।