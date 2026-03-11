आपने देखे हार्दिक की लेडी लव माहिका के ट्रेडिशनल लुक्स? लहंगा हो या सूट ढाती हैं कहर!

क्रिकेटर हार्दिक पंड्या की लेडी लव माहिका शर्मा अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। खासतौर से उनके लुक्स फैंस को बेहद ही पसंद आते हैं। पेशे से वो एक मॉडल हैं तो जाहिर है उनका फैशन भी टॉप लेवल का है। सिर्फ वेस्टर्न ही नहीं ट्रेडिशनल आउटफिट्स में भी वो ग्लैम का ऐसा तड़का लगाती हैं कि फैंस का क्रेजी होना बनता है। ऐसे में अगर आप भी अपने ट्रेडिशनल लुक को खास बनाना चाहती हैं, तो महिका के कुछ पॉपुलर ट्रेडिशनल लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।
माहिका का ये लुक फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया था। उनका पेस्टल पिंक लहंगा किसी भी स्पेशल ऑकेजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसपर हेवी गोल्डन एंब्रॉयडरी वर्क है और नेकलाइन बोल्ड टच एड कर रही है। माहिका की तरह आप मिनिमल ज्वैलरी और मेकअप रख सकती हैं, ताकि लुक ओवर ना बिल्कुल ना लगे।
माहिका का ये फ्लोरल प्रिंट और एंब्रॉयड्री वाला मल्टीकलर लहंगा परफेक्ट मॉडर्न वाइब लिए हुए है। मेन हाइलाइट इसकी कोर्सेट स्टाइल चोली है, जो काफी स्टाइलिश और मॉडर्न वाइब एड कर रही है। मेंहदी, शादी, रिसेप्शन पार्टी या कॉकटेल के लिए ये आउटफिट एकदम परफेक्ट रहेगा।
इस बेबी पिंक लहंगा में माहिका बिल्कुल देसी बार्बी लग रही हैं। लहंगा प्रिंटेड है और इसकी चोली पर सुंदर एंब्रॉयडरी वर्क है। माहिका ने इसे जैसे कैरी किया है, वो काबिले तारीफ है। उनकी हेयर एक्सेसरी, ईयरिंग्स, बैंगल्स और स्टेटमेंट रिंग ने पूरे लुक में अलग ही चार्म एड कर दिया है।
माहिका का ये लुक सिंपल जरूर है, लेकिन कहते हैं ना असली खूबसूरती तो सादगी में ही झलकती है। उन्होंने सिंपल रेड अनारकली वियर किया है। इसकी नेकलाइन और स्लीवलेस डिजाइन ओवरऑल लुक में मॉडर्न ग्लैम टच एड कर रहा है। मेकअप उन्होंने सिंपल ही रखा है लेकिन साथ में स्टेटमेंट ईयरिंग्स एड किए हैं, जिससे लुक बेहद ही प्यारा लग रहा है। आप भी किसी छोटे-मोटे ओकेजन या गेट टुगेदर जैसे मौकों पर ये लुक ट्राई कर सकती हैं।
डेली ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए आप माहिका का ये लुक ट्राई कर सकती हैं। उन्होंने फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता वियर किया है, जो समर्स में काफी प्रिटी लगता है। इसके साथ हाथ में गोल्डन बैंगल और कानों में प्यारे से झुमके लुक को बेहद प्यारा बना रहे हैं। उन्होंने नो मेकअप मेकअप लुक किया है, जिसके साथ में एक छोटी सी बिंदी पूरे लुक में जान डाल रही है।
हार्दिक पांड्या के साथ माहिका का ये लुक काफी वायरल हुआ था। फैंस को दोनों की जोड़ी तो खूब पसंद आई ही, साथ में माहिका की रेड साड़ी ने भी दिल जीत लिया। मिरर वर्क वाली ये साड़ी इतनी खूबसूरत थी, ऊपर से माहिका ने भी इसे बहुत स्टाइलिश ढंग से कैरी किया। मेकअप और ज्वैलरी मिनिमल रखे, ताकि लुक बैलेंस्ड लगे। आप भी उनके लुक से ये टिप ले सकती हैं।
लहंगे के लिए थोड़ा हटकर कलर ढूंढ रही हैं तो माहिका की तरह पर्पल लहंगा चूज कर सकती हैं। ये बहुत ही मॉडर्न और फ्रेश शेड है। साथ में फ्लोरल प्रिंट भी बेहद प्यारा है। इसकी चोली काफी स्टाइलिश है, जो आपको मॉडर्न और ट्रेडिशनल का परफेक्ट ब्लेंड देगी। ऐसे में आने वाले फंक्शन में आप कुछ इस तरह का लहंगा ट्राई कर सकती हैं।