डांडिया नाइट के लिए खरीदनी है फैंसी जूतियां तो ट्राई करें ये 7 ऑप्शन, बिना दर्द घंटों तक थिरकेंगे आप

डांडिया नाइट के लिए ट्राई करें फैंसी जूतियों के डिजाइन

नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में मां दु्र्गा की भक्ति के साथ लोगों में डांडिया नाइट्स का क्रेज भी देखने को मिल रहा है। शायद ही कोई होगा, जिसे डांडिया खेलना पसंद नहीं होगा। लड़कियां तो खास तौर पर डांडिया इवेंट को अटेंड करना पसंद करती हैं। हालांकि अकसर देखा जाता है कि डांडिया खेलते-खेलते पैरों में कुछ देर बाद दर्द होने लगता है। अगर आपकी डांडिया मस्ती भी हर साल पैरों में दर्द की वजह से अधूरी रह जाती है तो इस बार डांडिया में हिस्सा लेने से पहले आउटफिट के साथ पहनने के लिए ये फैंसी जूतियां ट्राई करें। ये लेटेस्ट जूतियां आपके आराम के साथ ट्रेंडी फैशन का भी ध्यान रखेंगी। Pic Credit : Pinterest