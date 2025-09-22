डांडिया नाइट के लिए खरीदनी है फैंसी जूतियां तो ट्राई करें ये 7 ऑप्शन, बिना दर्द घंटों तक थिरकेंगे आप

नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में मां दु्र्गा की भक्ति के साथ लोगों में डांडिया नाइट्स का क्रेज भी देखने को मिल रहा है। शायद ही कोई होगा, जिसे डांडिया खेलना पसंद नहीं होगा। लड़कियां तो खास तौर पर डांडिया इवेंट को अटेंड करना पसंद करती हैं। हालांकि अकसर देखा जाता है कि डांडिया खेलते-खेलते पैरों में कुछ देर बाद दर्द होने लगता है। अगर आपकी डांडिया मस्ती भी हर साल पैरों में दर्द की वजह से अधूरी रह जाती है तो इस बार डांडिया में हिस्सा लेने से पहले आउटफिट के साथ पहनने के लिए ये फैंसी जूतियां ट्राई करें। ये लेटेस्ट जूतियां आपके आराम के साथ ट्रेंडी फैशन का भी ध्यान रखेंगी। Pic Credit : Pinterest
डांडिया नाइट के लिए इस तरह की लाल रंग की चमकदार जूती, जिस पर चमकीले मिरर और सिल्वर थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रखी हो, डांडिया खेलते समय पहनी हुई और भी ज्यादा चमकीली लगती है। इस तरह की जूतियां आरामदायक चमड़े की बनी होने की वजह से डांस के लिए आइडियल रहती है। Pic Credit : Rizwana Pinterest
पीले रंग की जूती पर फूलों की डिजाइन वाली गोल्डन एम्ब्रॉयडरी गरबा की ऊर्जा से मैच करती हुई नजर आ सकती है। इस तरह की जूतियां पैरों में पहनने पर हल्की महसूस होने की वजह से पूरी रात डांस करते समय कंर्फटेबल बनी रहती है। Pic Credit : aishwarya Pinterest
हरे रंग की जूती पर बंधनी प्रिंट के साथ छोटे लगे हुए मिरर पर्यावरण की थीम पर सूट करते हैं। इस तरह की जूतियों का सॉफ्ट फैब्रिक पहनने से पैरों को आराम मिलता है। Pic Credit : Sultana Perbeen Pinterest
नारंगी जूती पर रंग-बिरंगे पॉम-पॉम और बीडिंग डांडिया स्टिक्स की तरह जीवंत, बच्चों और युवाओं के लिए मजेदार चॉइस हो सकती है। Pic Credit : Faryal Nadeem Pinterest
नीली जूती पर मोर की डिजाइन वाली सिल्वर एम्ब्रॉयडरी की हुई पारंपरिक गुजराती स्टाइल जूती, गरबा की सर्कुलर मूवमेंट्स के साथ परफेक्ट मैच करती है। Pic Credit : jootishooti Pinterest
गुलाबी रंग की जूती पर दीया आकार की हुई एम्ब्रॉयडरी नवरात्रि की झलक भी दर्शाती है। इस तरह की फ्लैट सोल जूती पहनने से लंबे समय तक डांडिया डांसिंग को आसान बनाया जा सकता है। Pic Credit : Pinterest