want to buy fancy jutti designs for dandiya night try these 7 option to get painless comfort with trendy fashion tips डांडिया नाइट के लिए खरीदनी है फैंसी जूतियां तो ट्राई करें ये 7 ऑप्शन, बिना दर्द घंटों तक थिरकेंगे आप
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलडांडिया नाइट के लिए खरीदनी है फैंसी जूतियां तो ट्राई करें ये 7 ऑप्शन, बिना दर्द घंटों तक थिरकेंगे आप

डांडिया नाइट के लिए खरीदनी है फैंसी जूतियां तो ट्राई करें ये 7 ऑप्शन, बिना दर्द घंटों तक थिरकेंगे आप

Latest Jutti Designs For Dandiya Night : अगर आपकी डांडिया मस्ती हर साल पैरों में दर्द की वजह से अधूरी रह जाती है तो इस बार डांडिया में हिस्सा लेने से पहले आउटफिट के साथ पहनने के लिए ये फैंसी जूतियां ट्राई करें। ये लेटेस्ट जूतियां आपके आराम के साथ ट्रेंडी फैशन का भी ध्यान रखेंगी।

Manju MamgainMon, 22 Sep 2025 05:30 PM
1/7

डांडिया नाइट के लिए ट्राई करें फैंसी जूतियों के डिजाइन

नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में मां दु्र्गा की भक्ति के साथ लोगों में डांडिया नाइट्स का क्रेज भी देखने को मिल रहा है। शायद ही कोई होगा, जिसे डांडिया खेलना पसंद नहीं होगा। लड़कियां तो खास तौर पर डांडिया इवेंट को अटेंड करना पसंद करती हैं। हालांकि अकसर देखा जाता है कि डांडिया खेलते-खेलते पैरों में कुछ देर बाद दर्द होने लगता है। अगर आपकी डांडिया मस्ती भी हर साल पैरों में दर्द की वजह से अधूरी रह जाती है तो इस बार डांडिया में हिस्सा लेने से पहले आउटफिट के साथ पहनने के लिए ये फैंसी जूतियां ट्राई करें। ये लेटेस्ट जूतियां आपके आराम के साथ ट्रेंडी फैशन का भी ध्यान रखेंगी। Pic Credit : Pinterest

2/7

मिरर वर्क वाली रेड जूती

डांडिया नाइट के लिए इस तरह की लाल रंग की चमकदार जूती, जिस पर चमकीले मिरर और सिल्वर थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रखी हो, डांडिया खेलते समय पहनी हुई और भी ज्यादा चमकीली लगती है। इस तरह की जूतियां आरामदायक चमड़े की बनी होने की वजह से डांस के लिए आइडियल रहती है। Pic Credit : Rizwana Pinterest

3/7

पीली फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी जूती

पीले रंग की जूती पर फूलों की डिजाइन वाली गोल्डन एम्ब्रॉयडरी गरबा की ऊर्जा से मैच करती हुई नजर आ सकती है। इस तरह की जूतियां पैरों में पहनने पर हल्की महसूस होने की वजह से पूरी रात डांस करते समय कंर्फटेबल बनी रहती है। Pic Credit : aishwarya Pinterest

4/7

ग्रीन बंधनी प्रिंट जूती

हरे रंग की जूती पर बंधनी प्रिंट के साथ छोटे लगे हुए मिरर पर्यावरण की थीम पर सूट करते हैं। इस तरह की जूतियों का सॉफ्ट फैब्रिक पहनने से पैरों को आराम मिलता है। Pic Credit : Sultana Perbeen Pinterest

5/7

ऑरेंज पॉम-पॉम डेकोरेटेड जूती

नारंगी जूती पर रंग-बिरंगे पॉम-पॉम और बीडिंग डांडिया स्टिक्स की तरह जीवंत, बच्चों और युवाओं के लिए मजेदार चॉइस हो सकती है। Pic Credit : Faryal Nadeem Pinterest

6/7

ब्लू पीकॉक मोटिफ जूती

नीली जूती पर मोर की डिजाइन वाली सिल्वर एम्ब्रॉयडरी की हुई पारंपरिक गुजराती स्टाइल जूती, गरबा की सर्कुलर मूवमेंट्स के साथ परफेक्ट मैच करती है। Pic Credit : jootishooti Pinterest

7/7

पिंक दीया शेप्ड एम्ब्रॉयडरी जूती

गुलाबी रंग की जूती पर दीया आकार की हुई एम्ब्रॉयडरी नवरात्रि की झलक भी दर्शाती है। इस तरह की फ्लैट सोल जूती पहनने से लंबे समय तक डांडिया डांसिंग को आसान बनाया जा सकता है। Pic Credit : Pinterest

Fashion Tips Shardiya Navratri