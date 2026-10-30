नया सूट सिलवाने से पहले सेव कर लें गले के ये 8 फैंसी डिजाइन, स्टाइलिश लगेगी बैक!

डेली वियर से कर फेस्टिवल्स के मौकों पर कई महिलाएं सूट पहनना पसंद करती हैं। सूट देखने में स्टाइलिश भी लगते हैं और काफी कंफर्टेबल भी रहते हैं। अगर आप भी आने वाले त्योहारों के लिए सूट सिलवाने वाली हैं, तो ये बैक की नेकलाइन के डिजाइंस सेव कर सकती हैं। वैसे भी सूट के लुक को खास बनाने का काम उसके गले का डिजाइन ही करता है। यहां हम कुछ चुनिंदा गले के डिजाइन ले कर आए हैं, जो आपके सूट के लुक को और भी खास बना देंगे। (All Images Credit- Pinterest)
सूट के गले को थोड़ा सा डीप रखवाकर आप कौड़ी शेल्स वाली लेस लगवा सकती हैं। इससे काफी मॉडर्न और यूनिक सा लुक आता है। आप चाहें तो सूट की बैक पर इस तरह से चेन लगवा सकती हैं, साथ ही लेस की डिटेलिंग से लुक और भी अट्रैक्टिव लगेगा।
बैक पर लटकन और डबल डोरी लगवाकर ये खूबसूरत सा गला भी बनवाया जा सकता है। इनमें आप हैंडमेड लटकन लगवा सकती हैं। ऐसा गला सूट को थोड़ा हेवी और डिजाइनर लुक दे देता है। इसलिए कहीं आने-जाने के लिए सूट सिलवा रही हैं तो ये डिजाइन बनवा सकती हैं।
अगर आप कुछ स्टाइलिश और अट्रैक्टिव सा ट्राई करना चाहती हैं, तो ये कट आउट वाली नेकलाइन बनवा सकती हैं। ये बैकलेस डिजाइन आपके सूट को काफी फैंसी लुक देगा। खासकर अगर आप अनारकली या ए लाइन कुर्ता स्टिच करा रही हैं, तो ऐसी नेकलाइन बनवा सकती हैं।
सूट के बैक गले पर आप इस तरह से बीड्स भी लगवा सकती हैं। ऐसी नेकलाइन काफी यूनिक और फैशनेबल लगती है। खासकर पार्टी वियर और हेवी सूटों के लिए आपको इस तरह का गला बनवाना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा।
बैक गले के लिए कुछ ट्रेंडी सा ढूंढ रही हैं तो ये डीप पॉट नेकलाइन भी ट्राई कर सकती हैं। इसका आकार कुछ कुछ मटके जैसा होता है, जो देखने में काफी यूनिक और अट्रैक्टिव लगता है। इसमें आप हेवी लटकन और लेस की डिटेलिंग भी करा सकती हैं।
अगर आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हैं, तो डीप यू शेप नेकलाइन एकदम परफेक्ट रहेगी। पार्टी वियर सूट सिलवा रही हैं तो खूब सारी हैंडमेड लटकन लगवा सकती हैं। चाहें तो मार्केट से मैचिंग और गोल्डन लटकन भी लगवा सकती हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव लुक आता है।
लेस लगवाकर आप कुछ इस तरह का डिजाइन भी बनवा सकती हैं। स्क्वेयर शेप नेकलाइन काफी यूनिक और अट्रैक्टिव लगती है। अगर आप कहीं आने जाने के लिए सूट सिलवा रही हैं तो गोटा पट्टी लेस लगवा सकती हैं या सूट से कॉन्ट्रास्ट शेड में फैब्रिक लगवाकर भी फैंसी लुक दिया जा सकता है।
कुछ अलग और यूनिक ट्राई करना चाहती हैं, तो सूट की बैक पर ये कीहोल पैटर्न बनवा सकती हैं। इसके साथ छोटा बटन या डोरी लगवाकर लुक को और भी खास बनाया जा सकता है। अगर आपका सूट थोड़ा हेवी है, तो इस तरह के कट वर्क वाले डिजाइन अच्छी चॉइस हो सकते हैं।