कमर पर ठहरेंगी पतिदेव की निगाहें! जब साड़ी के पहनेंगी ये 7 वेस्ट चेन डिजाइन, देखें फोटोज

वेस्ट चेन का ट्रेंड फिर लौटा, देखें फैंसी डिजाइन

साल 2026 में ट्रेडिशनल एक्सेसरीज का ट्रेंड लौटकर वापस आ रहा है। इन्हीं में से एक हैं वेस्ट चेन, जो मॉडर्न गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर हो रही हैं। कमर पर पहने जाना वाला ये गहना कमरबंद का ही स्टाइलिश और मॉडर्न अंदाज है, जो पूरे लुक का कायापलट कर देता है। गर्ल्स इसे क्रॉप टॉप, डेनिम जैसे वेस्टर्न आउटफिट के साथ तो स्टाइल कर ही रही हैं, लेकिन साड़ी के साथ जो इसका लुक आता है उसका जवाब नहीं। अगर आप भी साड़ी पहनती हैं तो वेस्ट चेन स्टाइल कर सकती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं। (All Images Credit- Pinterest, Instagram)