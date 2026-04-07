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कमर पर ठहरेंगी पतिदेव की निगाहें! जब साड़ी के पहनेंगी ये 7 वेस्ट चेन डिजाइन, देखें फोटोज

Waist Chains Designs: वेस्ट चेन को गर्ल्स वेस्टर्न आउटफिट के साथ तो स्टाइल कर ही रही हैं, लेकिन साड़ी के साथ जो इसका लुक आता है उसका जवाब नहीं। अगर आप भी साड़ी पहनती हैं तो वेस्ट चेन स्टाइल कर सकती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं-

Anmol ChauhanApr 07, 2026 05:03 pm IST
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वेस्ट चेन का ट्रेंड फिर लौटा, देखें फैंसी डिजाइन

साल 2026 में ट्रेडिशनल एक्सेसरीज का ट्रेंड लौटकर वापस आ रहा है। इन्हीं में से एक हैं वेस्ट चेन, जो मॉडर्न गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर हो रही हैं। कमर पर पहने जाना वाला ये गहना कमरबंद का ही स्टाइलिश और मॉडर्न अंदाज है, जो पूरे लुक का कायापलट कर देता है। गर्ल्स इसे क्रॉप टॉप, डेनिम जैसे वेस्टर्न आउटफिट के साथ तो स्टाइल कर ही रही हैं, लेकिन साड़ी के साथ जो इसका लुक आता है उसका जवाब नहीं। अगर आप भी साड़ी पहनती हैं तो वेस्ट चेन स्टाइल कर सकती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं। (All Images Credit- Pinterest, Instagram)

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डबल लेयर वाली वेस्ट चेन

डबल लेयर वाली वेस्ट चेन आजकल का ट्रेंडी फैशन है। गर्ल्स ये लुक काफी पसंद कर रही हैं। इसमें चेन बिल्कुल पतली होती है लेकिन डबल लेयर वाली होती है। साड़ी के साथ तो ये बहुत ही ज्यादा फैंसी लगती है।

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गोल्ड और पर्ल वाला सुंदर डिजाइन

थोड़े हेवी लहंगे या साड़ी के साथ वेस्ट चेन भी थोड़ी हेवी ही अच्छी लगती है। ऐसे में ये गोल्ड और पर्ल वाला फैंसी डिजाइन काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। किसी खास मौके के लिए रेडी हो रही हैं तो ये एक ज्वैलरी पीस आपके लुक पूरे में चार चांद लगाने के लिए काफी है।

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ट्रेडिशनल गोल्ड वेस्ट चेन

गोल्ड ज्वैलरी की बात ही अलग है। कोई भी मौका हो ये हमेशा ही अच्छी लगती है। ऐसे में आप ये वाला ट्रेडिशनल डिजाइन बनवा सकती हैं, जो काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। ये चेन डिटेलिंग वाला डिजाइन है जिसे आप हर तरह की साड़ी के साथ आराम से स्टाइल कर सकती हैं।

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ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर में लें वेस्ट चेन

आप ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर में भी वेस्ट चेन ले सकती हैं। ये काफी ज्यादा ट्रेंडी और स्टाइलिश लगती है। साड़ी के साथ आप डायल वियर में भी ऐसे सिंपल डिजाइन स्टाइल कर सकती हैं। गोल्ड ज्वैलरी की जगह सिल्वर पसंद करती हैं, तब तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा।

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स्टोन वर्क वाली सुंदर वेस्ट चेन

स्टोन वर्क में आप इस तरह की सुंदर सी वेस्ट चेन ले सकती हैं। ये काफी मॉडर्न सा लुक देती है। साड़ी सिंपल सी है तो साथ में ऐसी वेस्ट चेन स्टाइल करें, लुक इतना स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगेगा कि आप भी देखती ही रह जाएंगी।

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सिंपल पतली चेन वाला डिजाइन

मॉडर्न गर्ल्स ऐसे ही सिंपल और एलिगेंट से पैटर्न पसंद करती हैं। आप भी चाहें तो पतली सी चेन वाला कुछ इस तरह का डिजाइन ले सकती हैं। साड़ी के अलावा वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी इसे काफी खूबसूरती के साथ स्टाइल किया जा सकता है।

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पर्ल वाला खूबसूरत सा डिजाइन

पर्ल किसी भी ज्वैलरी पीस को काफी ज्यादा एलिगेंट और क्लासी सा लुक देते हैं। आप भी कुछ इसी तरह का पतली चेन और पर्ल डिटेलिंग वाली वेस्ट चेन ले सकती हैं। कोई खास मौका हो या डेली वियर के लिए भी, ये एकदम परफेक्ट डिजाइन रहेगा।

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