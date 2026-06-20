Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

मानसून में हरा-भरा हो जाएगा आपका घर, बस आज ही लगा दें ये सब्जियां

बारिश का मौसम कई सब्जियों को उगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आपके घर में छोटी-सी बालकनी, छत या गार्डन है, तो कुछ सब्जियां आसानी से उगाकर ताजी और हेल्दी फसल का आनंद ले सकते हैं।

Shubhangi GuptaJun 20, 2026 06:59 pm IST
1/8

बारिश में क्यों करें सब्जियों की खेती?

बरसात का मौसम पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इस समय मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे पौधों को बार-बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। कई सब्जियां ऐसी हैं जो बारिश में तेजी से बढ़ती हैं और कम देखभाल में भी अच्छी फसल देती हैं। अगर आपके पास ज्यादा जगह नहीं है, तब भी आप गमलों, ग्रो बैग्स या छोटे गार्डन में इन सब्जियों को आसानी से उगा सकते हैं। इससे घर पर ताजी और केमिकल-फ्री सब्जियां मिलती हैं।

2/8

भिंडी (Okra)

भिंडी बारिश के मौसम में सबसे आसानी से उगने वाली सब्जियों में से एक है। इसके बीज सीधे मिट्टी में लगाए जा सकते हैं और कुछ ही दिनों में पौधे निकलने लगते हैं। भिंडी को रोजाना 4-5 घंटे धूप मिलनी चाहिए। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में इसका पौधा तेजी से बढ़ता है। लगभग 45 से 60 दिनों के अंदर भिंडी की फसल मिलने लगती है। यह सब्जी छोटे गमलों और ग्रो बैग्स में भी आसानी से उगाई जा सकती है।

3/8

लौकी (Bottle Gourd)

लौकी का पौधा मानसून में बहुत तेजी से बढ़ता है। इसकी बेल को बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है, इसलिए इसे छत या खुले स्थान पर लगाना बेहतर रहता है। लौकी के बीज बारिश के मौसम में आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। यह पौधा नियमित नमी पसंद करता है लेकिन बहुत ज्यादा पानी से बचाना चाहिए। कुछ ही हफ्तों में बेल फैलने लगती है और करीब दो महीने बाद ताजी लौकी मिलने लगती है।

4/8

खीरा (Cucumber)

खीरा गर्मी और बारिश दोनों मौसम में अच्छी तरह बढ़ता है। मानसून के दौरान इसकी ग्रोथ और भी तेज हो जाती है। खीरे के पौधे को अच्छी धूप और हल्की नम मिट्टी की जरूरत होती है। इसकी बेल को जाली या रस्सी का सहारा देने से फल बेहतर आते हैं। बीज लगाने के लगभग 45 से 50 दिनों बाद खीरे की तुड़ाई शुरू हो सकती है।

5/8

हरी मिर्च (Green Chilli)

अगर आप किचन गार्डन शुरू कर रहे हैं तो हरी मिर्च जरूर लगाएं। यह कम जगह में भी आसानी से उग जाती है और लंबे समय तक फल देती रहती है। बारिश के मौसम में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन गमले में पानी जमा नहीं होना चाहिए। मिर्च के पौधे को रोजाना कुछ घंटे धूप मिलना जरूरी है। सही देखभाल के साथ एक पौधा कई महीनों तक लगातार मिर्च देता रहता है। इसे बालकनी गार्डन में भी आसानी से उगा सकते हैं।

6/8

पालक (Spinach)

पालक जल्दी तैयार होने वाली पत्तेदार सब्जी है, जिसे बारिश के मौसम में आसानी से उगाया जा सकता है। इसके बीज सीधे मिट्टी में बोए जाते हैं और कुछ दिनों में हरी पत्तियां निकलने लगती हैं। पालक को ज्यादा गहराई वाले गमले की जरूरत नहीं होती। मिट्टी में नमी बनाए रखने से इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है। लगभग 30 से 40 दिनों में पालक की कटाई कर सकते हैं। घर पर उगाया गया पालक ताजा और पोषण से भरपूर होता है।

7/8

सेम (Beans)

सेम की बेल मानसून में तेजी से बढ़ती है और अच्छी मात्रा में फल देती है। इसके लिए धूप और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी जरूरी होती है। बेल को ऊपर चढ़ने के लिए जाली या तार का सहारा दें। बारिश के मौसम में सेम के पौधे में फूल और फल जल्दी आने लगते हैं। यह सब्जी छोटे होम गार्डन के लिए भी उपयुक्त है।

8/8

मानसून गार्डनिंग के जरूरी टिप्स

बारिश के मौसम में पौधों की देखभाल करना भी जरूरी है। गमलों में पानी जमा ना होने दें, वरना जड़ें खराब हो सकती हैं। समय-समय पर पौधों की जांच करें ताकि कीड़े या फंगस का असर ना हो। ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें और जरूरत के अनुसार ही पानी दें। पौधों को पर्याप्त धूप मिलने वाली जगह पर रखें। सही देखभाल के साथ आपका छोटा-सा होम गार्डन पूरे मानसून में हरी-भरी और ताजी सब्जियों से भर सकता है।

Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलमानसून में हरा-भरा हो जाएगा आपका घर, बस आज ही लगा दें ये सब्जियां